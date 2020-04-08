Семь человек с коронавирусом скончались в Москве

Москва, 8 апреля. Семь человек, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, скончались в Москве, сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончались семь пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у пациентов были сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, гипертония, кардиосклероз, атрофия поджелудочной железы, пиелонефрит. Трое из заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, страдали от хронического бронхита, добавили в оперштабе.

Один из скончавшихся лечился в частной клинике. В оперштабе уточнили, что у 74-летнего мужчины были проблемы с сердцем и сахарный диабет.

По состоянию на 8 апреля, в России было подтверждено свыше 8,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. Зараженные новым типом вируса есть практически во всех регионах России.

Российские власти приняли ряд мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране. В частности, закрыты музеи, театры, кафе и бары, запрещены массовые мероприятия. Также президент России объявил до конца апреля нерабочую неделю. В стране продолжают работать, в частности, продуктовые магазины, аптеки, медицинские учреждения.