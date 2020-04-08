Попова оценила возможность ввода ограничений в работе предприятий из-за COVID-19

Москва, 8 апреля. Субъекты РФ имеют большие размеры, поэтому коронавирус может локализоваться где-то в одном месте, а не на территории всего региона, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что в России не было зарегистрировано повторных случаев заражения коронавирусом. Попова говорит, что за 3 месяца COVID-19 практически не изменился. Этот факт вселяет в нее надежду, что разрабатываемые средства профилактики и вакцина будут эффективны.

Также Попова коснулась темы карантинных мер, принятых в большинстве российских регионов. Она говорит, что в суровых мерах нет необходимости.

«Субъекты у нас очень большие и ситуация может локализоваться где-то в одном месте, в одном населенном пункте, даже на одном предприятии, и из-за этого жестко ограничивать или приостанавливать работу всех предприятий в субъекте оснований нет», — считает глава Роспотребнадзора.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что согласно данным Роспотребнадзора, в России проведено более 910 тыс. лабораторных исследований для подтверждения коронавируса.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».