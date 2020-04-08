Лолита назвала Бузову «женщиной с ментальными яйцами»

Москва, 8 апреля. Певицы Лолита и Ольга Бузова приняли участие в съемках юбилейного — сотого — выпуска шоу «Студия СОЮЗ».

Ведущие уговорили Лолиту принять участие в шоу, а потом долго гадали, кто бы стал для нее лучшим оппонентом. Важно было подобрать «грозного» соперника. Выбор пал на телеведущую Ольгу Бузову, которую сама Лолита назвала «женщиной с ментальными яйцами», передает портал «7дней».

«Я потрясена программой, она очень познавательная, интеллигентная, интеллектуальная. Что помогло нам справляться с заданиями? Наверное, я угадывала, благодаря своему опыту, а Ольга — благодаря интеллекту», — рассказала Лолита.

В Финале Лолите пришлось исполнить хит Бузовой. При этом она не знала, что песня принадлежит ее оппоненту. Это, конечно, расстроило телеведущую. Программа выйдет в эфир 9 апреля на телеканале ТНТ.

В среду Лолита показала поклонникам новый сценический костюм, изумительно подчеркивающий ее фигуру. Певица отметила, что костюм был создан для ее большого шоу в Crocus City Hall в Москве, однако из-за отмены концерта ей больше негде его показать, поэтому она пришла в нем на вечернее шоу Ивана Урганта. Подписчики высоко оценили костюм Милявской, однако их больше удивил внешний вид певицы. Фанаты восхитились результатами работы певицы над собой, обратив внимание на ее стройные ноги и талию.

В конце марта «Газета.ру» сообщала, что Бузова в Instagram установила новый рекорд: на нее подписались 20 млн пользователей. Сама певица призналась, что при создании страницы в соцсети «даже подумать не могла», что у нее будет столько фоловеров. Бойфренд певицы Давид Манукян подчеркнул, что этого результата Бузова достигла первой в России.