Исключенный из ЕР замминистра Овсянников рассказал ФАН, о чем он сожалеет

Заместитель министра промышленности и торговли Дмитрий Овсянников, исключенный из «Единой России» за «хамское поведение», сожалеет о своем некорректном высказывании в аэропорту Ижевска. Об этом он признался в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

Замминистра согласился письменно ответить на вопросы ФАН.

— Дмитрий Владимирович, с чего начался конфликт в Ижевском аэропорту? Были ли провокации со стороны сотрудников аэропорта?

— При входе в здание аэропорта у меня потребовали посадочный талон. Это вызвало сперва легкое недоумение, а потом, после настойчивых и, на мой взгляд, чрезмерных требований, — некорректное высказывание.

— Что за мероприятие проходило в Ижевске?

— Летал навестить отца.

— Почему, на ваш взгляд, эта история получила такой резонанс в СМИ?

— Набор факторов. Да и ситуация с запретами не типична для обычной жизни.

— Есть ли сейчас какое-то сожаление о том, что произошло?

— Да, о некорректном высказывании.

— Как дальше может развиваться эта ситуация?

— Административное наказание установит суд, насколько я понял, в конце апреля. Остальные действия зависят не от меня.

— Было ли уже какое-то внутреннее расследование в министерстве, о котором писали СМИ? Была ли предоставлена возможность объяснить произошедшее и уладить возможные негативные последствия?

— Меня пока никто ни о чем не спрашивал.

— Как происходило исключение из «Единой России»? Это было заочно? Как президиум Генсовета партии сообщил о своем решении? Все ли процедуры были соблюдены корректно?

— О решении узнал из СМИ.

Дмитрий Овсянников (род. в 1977) занимает пост заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации с 25 октября 2019 года. До этого на протяжении почти двух лет он был губернатором Севастополя.

8 апреля президиум Генсовета «Единой России» исключил Овсянникова из партии за нецензурную ругань в адрес представителей власти на контроле в Ижевском аэропорту.