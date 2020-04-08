Жители Германии вступились за «Северный поток — 2»

Москва, 8 апреля. Большинство жителей Германии выступили за проект «Северный поток — 2» и хотят активизировать экономические отношения Берлина и Москвы. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые предоставил глава Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Михаэль Хармс.

Строительство трубопровода от российского побережья до Германии поддерживают 77% немцев, пишет ТАСС. Против «Северного потока — 2» выступают 4% опрошенных, 19% немцев затруднились с ответом.

Также жители Германии поддержали активизацию работы с Россией — за это выступают 55% респондентов. Еще 28% немцев высказались против, а 17% не смогли дать ответ на вопрос.

Еще в опросе приводятся данные об отношении немцев к политике Соединенных Штатов. Согласно результатам опроса, 86% жителей ФРГ осудили односторонние санкции против РФ, введенные Вашингтоном. Лишь 5% одобряют действия США, 9% затруднились с ответом.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода, которые пройдут по Балтийскому морю от России до Германии. Против проекта выступают США и некоторые западные страны. Американская сторона хочет поставлять в Европу свой сжиженный природный газ, стоимость которого в несколько раз превышает цену за российское голубое топливо.