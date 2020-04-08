Жена Прусикина развеяла слухи о разводе, трогательно поздравив его с юбилеем

Москва, 8 апреля. Солист Little Big Илья Прусикин уже 4 года женат на Ирине Смелой. Несмотря на недавние слухи о том, что пара на грани развода, Смелая развеяла негативные слухи, опубликовав трогательное поздравление Прусикина с 35-летием.

Ирина Смелая, также известная под творческим псевдонимом Tatarka, в 2017 года родила Прусикину сына Добрыню. В последнее время музыкант вынужден проводить много времени со своей группой в загородном доме. Это спровоцировало слухи о том, что певец якобы закрутил интрижку с коллегой по Little Big Соней Таюрской.

Жена музыканта не комментировала слухи, а в день рождения Прусикина разместила трогательный видеоролик. В кадре музыкант получает от нее подарок — черную гитару. Также Смелая опубликовала ряд снимков с возлюбленным, сопроводив их признанием в любви.

Напомним, что Little Big должны были представлять Россию на песенном конкурсе Евровидение-2020, но из-за пандемии коронавируса мероприятие было перенесено на следующий год. Несмотря на обидное стечение обстоятельств, музыканты не отчаиваются и работают над новым материалом. Группа арендовала трехэтажный особняк и посвящает время в изоляции творческим экспериментам. Прусикин признается, что нашел себя в живописи.

«У меня появилось новое хобби — я начал рисовать. Картины, конечно, получаются некрасивыми, но рисовать их весело», — говорит музыкант.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Little Big даст большой онлайн-концерт из самоизоляции. Выступление состоится в «Яндекс.Эфире» 11 апреля.