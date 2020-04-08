Психологи рассказали, существует ли у россиян «ковидофобия»

Москва, 8 апреля. Эксперты в области психологии и медицины разделились во мнении, есть ли у россиян «ковидофобия» в связи с эпидемией COVID-19. Они также рассказали, как уберечь себя от тревожности на фоне распространения нового вируса.

Главный врач психиатрической больницы №4 имени Ганнушкина Лариса Бурыгина ранее заявила, что у многих москвичей психологи обнаружили «ковидофобию».

Однако не все психологи решаются признать новый вид фобии. Доцент кафедры нейро- и патопсихологии психфака МГУ Илья Плужников отверг существование «ковидофобии». По его мнению, у человека происходит либо усиление ественной тревожности после попадания в необычную ситуацию, либо обострение хронических психических расстройств.

Эксперт считает, что подобными терминами можно вызывать в людях еще большую тревогу.

«Мало того, что новый вирус, так еще и новое психическое отклонение», — сказал Плужников в беседе с «Газетой.ру».

С ним согласился и психолог сети клиник «Семейная» Владимир Белов. Он заявил, что нужно перестать пугать людей и выдавать какие-либо клише, и в то же время заметил, что сейчас люди «находятся в остром психологическом периоде».

В свою очередь руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психздоровья Сергей Ениколопов не исключил существование боязни коронавируса.

«Страх существует всегда, просто находит разные «выходы» — кто-то боится замкнутого пространства, а кто-то — коронавируса. Здесь нужно только в индивидуальном порядке идти к психологу и работать с ним», — подчеркнул психолог.

Эксперты также рассказали, как бороться со страхом людям, переживающим из-за распространения коронавируса. По мнению Плужникова, следует тщательно планировать свой день и попытаться подстроить жизнь в режиме самоизоляции под ту, что была раньше.

Белов советует ограничить доступ к негативной информации. По его мнению, можно выделить полчаса в день для «беспокойства» из-за коронавируса.