В Минэнерго подтвердили готовность России сократить добычу в рамках ОПЕК+ 

Москва, 8 апреля. Россия согласна сократить добычу в рамках сделки стран ОПЕК+ и других производителей нефти на 14% от уровня первого квартала 2020 года или на 1,6 млн баррелей в сутки, заявил представитель Минэнерго РФ.

«Да, мы готовы сократить на 1,6 млн баррелей в сутки, подтверждаю», — заявил в беседе с ТАСС представитель министерства.

Он уточнил, что этот объем сокращения может быть привязан к уровню первого квартала 2020 года.

Ранее СМИ сообщили, что Москва может согласиться сократить добычу нефти на 14% от уровня первого квартала 2020 года. Это 11,3 млн баррелей в сутки.

Напомним, в марте Саудовская Аравия предложила экспортерам нефти еще сильнее сократить объем добычи нефти при уже действующих ограничениях. Россия в свою очередь отказалась от новой сделки. В результате Эр-Рияд начал ценовую войну против Москвы, увеличив экспорт нефти и снизив цены, что привело к обрушению рынка. Впервые с 2016 года цены на нефть стали ниже 30 долларов за баррель.

В четверг должна состояться встреча ОПЕК+, на которой, как ожидается, будет согласована новая сделка по стабилизации нефтяного рынка, передавала «Газета.ру». На этом фоне нефть марки Brent и WTI начала дорожать.

Днем ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос, будут ли США сокращать добычу в случае, если члены ОПЕК+ попросят Вашингтон об этом, не исключил снижения добычи нефти вслед за другими участниками рынка, передавал RT. По словам главы Белого дома, процесс сокращения добычи нефти произойдет автоматически, так как на рынке не будет спроса.