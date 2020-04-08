Песков рассказал, где приобрел вирусный блокатор

Москва, 8 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что приобрел для себя в аптеке вирусный блокатор, который носится в виде бейджа на пиджаке.

«Это я сам в аптеке купил», — сказал Песков, отвечая на вопрос, рекомендовано ли работникам администрации президента использование таких блокаторов.

Ранее распространилось фото, на котором видно, что Дмитрий Песков пришел на совещание с блокатором вирусов. Принцип работы этих блокаторов базируется на выделении диоксида хлора, обеззараживающего воздух.

В конце марта «Известия» сообщали, что российские студенты изобрели персональный блокатор вирусов. В его состав входят гранулы с хлоридом натрия. Картридж с гранулами нужно поместить в бейдж на одежде. Однако позже выяснилось, что в реальной ситуации дезинфицирующий эффект взаимодействия вируса и химии блокатора практически равен нулю, потому что запах диоксида хлора не влияет на вирусы. Несмотря на это, создатели блокатора преподносят его в качестве универсального антисептика и противовирусного средства.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.