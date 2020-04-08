حصاد اخبار ليبيا ، 8 أبريل: الليبيون يعارضون بشدة جرائم مسلحي حكومة الوفاق الوطني ، ممثل فيلم "شوجالي" يعتبر عالم الاجتماع المختطف رجل شجاع.

ليبيا ، 8 أبريل: قام المدنيون بمظاهرات حاشدة ضد فظائع إرهابي حكومة الوفاق الوطني المتورطة في السرقة والقتل ،الممثل في دور فيلم شوجالي يعتبر عالم الاجتماع المختطف في ليبيا رجلاً شجاعًا.

أفاد سكان طرابلس عن فظائع قام بها مسلحو حكومة الوفاق الوطني على خلفية القصف

نفذ إرهابيو ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني، بدعم من تركيا ، سلسلة من القصف والطلعات الجوية للطائرات بدون طيار ، منتهكين مرة أخرى اتفاق وقف إطلاق النار. وتجبرالجرائم دون عقاب التي يشنها الإرهابيون ضد المدنيين الليبيين على الاحتجاج.

قال أحد مستخدمي فيسبوك إن مقاتلين من حكومة الوفاق الوطني استخدموا الرشاشات الثقيلة لإطلاق النار على مواقع الجيش الوطني الليبي في اتجاه ليبيا الطويشة، في حين هاجمت مدفعية المتطرفين باتجاه السعدية. كما تعرضت منطقة الهضبة لقصف إرهابي وسقطت قذائف بالقرب من مقبرة سيدي حسين. ووقعت قذيفة مدفعية أخرى ضد قوات الجيش الوطني الليبي في منطقة مشروع الهضبة.

لا ترفض تركيا التدخل العسكري في الأزمة الليبية ، وتواصل نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا للمشاركة في المعارك إلى جانب حكومة الوفاق الوطني. وهبطت طائرة أخرى تقل العشرات من الجهاديين السوريين في مطار معيتيقة الذي استولى عليه المسلحون. وبحسب قناة ليبيا الحدث ، فإن طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية على متنها مرتزقة سوريون أقلعت من إسطنبول.و في طرابلس لا يوجد هناك إجراءات الحجر الصحي لمسلحي حكومة الوفاق الوطني على خلفية جائحة فيروس

كورونا، على الرغم من حقيقة أن المرتزقة المصابين بـ COVID-19 قد وصلوا بالفعل إلى ليبيا.

استعان فايز سراج ، زعيم حكومة الوفاق الوطني بدعم من مختلف الجماعات والعصابات ، متجاهلاً جرائمهم ضد المدنيين. يشارك المدنيون بشكل متزايد في إحتجاجات متعددة ، ويتحدثون ضد فظائع المسلحين. اندلعت مظاهرات حاشدة في منطقة غوط الشعال بعد أن قتل مسؤولو أمن طرابلس شابا. يطالب الليبيون بعقوبة المذنبين بصرامة القانون. وقال مستخدم آخر على فيسبوك إن مسلحي الميليشات سرقوا عدة منازل تقع بالقرب من مسجد أبو الشعال.

بالإضافة إلى القوى العاملة ، تزود أنقرة الإرهابيين بالأسلحة والمدرعات والطائرات بدون طيار والمعدات العسكرية. يستخدم المقاتلون بانتظام الطائرات بدون طيار التركية لقصف المناطق السكنية ومواقع الجيش الوطني الليبي. أفاد المرصد أن طائرة بدون طيار هاجمت شاحنة طعام أرسلتها الحكومة الشرقية إلى سكان المنطقة الغربية. شوهد اقلاع آخر لطائرتين تركيتين بدون طيار مرة أخرى في مطار معيتيقة.

وصف ممثل فيلم "شوجالي" عالم الاجتماع المختطف في ليبيا بأنه رجل شجاع

أكد كيريل بولوخين ،الذي يلعب الدور الرئيسي في الفيلم عن مكسيم شوغالي ، أن الرجل الروسي شجاعا، على الرغم من اختطافه من قبل المسلحين والسجن في سجن معيتيقة، المعروف بتعذيب السجناء والظروف القاسية.

شارك رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية ألكسندر مالكيفيتش تعليق الممثل على قناته في تليغرام وذكر بأن مقطعًا دعائيًا للفيلم عن تاريخ صعب قد ظهر على الانترنت في وقت سابق ، وتمحور حول علماء الاجتماع مكسيم شوغالي وسامر سويفان. وأضاف أن شركة "تريكس ميديا" تعمل على الفيلم الذي تم اخراجه من قبل دينيس نيماندر. كان من بين الممثلين كيريل بولوخين ، الذي لعب دور شوجاليا و أوليغ أباليان دور سامر سويفان و سيرجي ياتسينيوك دور ألكسندر بروكوفييف و أوليغ ميتيليف دور المشير خليفة حفتر ,اما القائد الميداني المتشدد عبد الرؤوف كارة، الذي يدير سجن معيتيقة حيث يحتجز الروس ، كان يلعبه الممثل التونسي خالد هويسة، ورئيس حراس السجن ، محمد علي بن جمعة.

بلوكين تحدث عن تصوير الفيلم ، واكد على أن شوغالي رجل قوي ، وطني حقيقي. لا ينكسر ويتحمل فترة صعبة من حياته ببطولة.

وقال: "على حد علمي ، إنه يقوم بعمل عظيم. رجل شجاع جدا وباسل. أكرر ، لا احد منا يعرف كيف كان سيتصرف في الوضع الذي يعيش فيه مكسيم شوغالي. من الأفضل ألا نتخيل ا ونتنبأ هذا.

وأضاف الممثل أيضًا أن الفيلم عن الباحثين الروس سيكون مثيرًا للاهتمام لكل من يحب وطنهم ويهتم بالأحداث في العالم.

واكد :"لكل من يحب وطننا الأم. أولئك الذين يهتمون بما يحدث مع مواطنينا. إلى أولئك الذين يؤمنون بالعدالة. سوف يهتم هؤلاء الأشخاص بالفيلم. لا أعرف كيف ستكون الأمور مع الجمهور ، لكنني أعرف بالتأكيد أن هذا الفيلم مخصص لأولئك الذين يهتمون بما يحدث في العالم ".

قبل الوصول إلى ليبيا ، اتفق العلماء الروس مكسيم شوغالي وسامر سويفان على تفاصيل عملهم البحثي مع قيادة ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني. ومع ذلك ، بعد فترة وجيزة من الزيارة إلى البلاد ، تم اختطافهم وتسليمهم إلى مقاتلي مجموعة الردع، المرتبطة مباشرة بـحكومة الوفاق الوطني. تم وضع الروس في السجن لغير رسمي "معيتيقة" ، يقع بالقرب من المطار الذي يحمل نفس الاسم. لم يتم توجيه اتهامات إلى علماء الاجتماع ، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات تحقيق ضدهم.