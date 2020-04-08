Рим, 8 апреля. Более тысяч человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Италии, что стало рекордным показателем с начала эпидемии. Об этом заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

«Общее число выздоровевших выросло до 26 491, за день у нас новый рекорд — 2099 человек. За последние 10 дней число выздоровевших возросло на 50%», — пояснил он.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей нового китайского вируса во всем мире достигает 1,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 82 тысяч человек.

Стоит отметить, что США являются лидером по числу зараженных коронавирусом, к настоящему моменту там зафиксировано более 400 тысяч зараженных. На втором месте находится Испания, где зарегистрировано более 146 тысяч заболевших коронавирусом.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти Соединенных Штатов имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.