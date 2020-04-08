Белоруссия попросила денег у ЕС на борьбу с коронавирусом

Минск, 8 апреля. Белоруссия обратилась к Европейскому союзу с просьбой помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по итогам видеозаседания Совета ЕС по вопросам развития.

«Белоруссия попросила помощь для системы здравоохранения и в преодолении ущерба для экономики в свете ситуации, а также финансовую помощь», — сказал европейский чиновник.

По его словам, в настоящее время ЕС думает над ответом на запрос Минска.

Между тем, Боррель отметил, что в данный момент точная сумма помощи не определена. При этом, по его словам, Белоруссия может получить около 60 млн евро в качестве помощи.

В конце марта стало известно, что Евросоюз хочет направить более миллиарда евро на поддержку стран Западных Балкан и Восточного партнерства.

По состоянию на 8 апреля, в Белоруссии зарегистрировали 1066 случаев заражения коронавирусом, от инфекции умерли 13 человек.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил, что заболеваемость пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, не снижается, однако нет большого скачка.

По последним данным, в мире число инфицированных достигло отметки в 1,4 млн человек. От вируса скончались свыше 86 тысяч человек, напомнил «Царьград».