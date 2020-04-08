Клинцевич назвал недостоверным доклад ОЗХО по «химатаке» в сирийской Хаме

Сенатор Франц Клинцевич рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН), для чего ОЗХО опубликовало новый фальшивый доклад об использовании химоружия в Сирии.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала сегодня доклад своей следственной группы по расследованию инцидента с применением химического оружия в Сирии в 2017 году.

Согласно выводам международной организации, химическая атака в провинции Хама с использованием хлорина и зарина была осуществлена самолетами сирийских ВВС. Речь идет об инцидентах 24, 27 и 30 марта 2017 года.

«Расследование основывалось на соответствующих отчетах миссии по установлению фактов, а также на образцах и других материалах, полученных непосредственно техническим секретариатом ОЗХО на территории Сирии», - говорится в докладе.

По словам генерального директора ОЗХО Фернандо Ариаса, международная организация не в праве устанавливать ответственность за применение химического оружия, она в состоянии лишь назвать виновных. Однако подобный нюанс может быть использован в политических целях. Особенно учитывая репутацию ОЗХО, поскольку различные страны, включая Россию и Сирию, неоднократно обращали внимание на недостоверность и противоречивость выпущенных докладов.

Член Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с Федеральным агентством новостей заметил, что доклад ОЗХО является политически мотивированным, объективно недостоверным и носящим провокационный характер.

«Всякий раз, когда международные организации делают подобные заявления, это происходит под давлением западных спецслужб, прежде всего американских. Целью их является в очередной раз дискредитировать союзников России, которым наша страна помогает, имея хорошие отношения и различное сотрудничество. Все это попытка удара по государствам, которые придерживаются объективной и справедливой позиции и приверженности международному праву. Причем это относится не только к Сирии. Заявление ОЗХО продолжает тренд информационной борьбы с Россией и нашими союзниками, вопреки сложной ситуации. К сожалению, в этом вопросе ничего не поменялось, и методы остались прежними даже в условиях, когда мир в последний месяц меняется с невообразимой скоростью», — заявил Франц Клинцевич.

Напомним, что официальные власти Сирии неоднократно заявляли, что никогда не применяли химическое оружие. Кроме того, Дамаск под контролем ОЗХО еще несколько лет избавился от всего имевшегося на момент начала гражданской войны химического оружия.