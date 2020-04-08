Сирия, 8 апреля. Сирия обратилась к Минздраву РФ с просьбой оказать содействие в борьбе с распространением коронавируса. В Алеппо не утихают междоусобные стычки в рядах «Сирийской национальной армии». В Ракке нейтрализовано четверо курдских боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Сирийская национальная армия» (СНА): на севере Алеппо несет потери из-за междоусобных стычек между своими фракциями и демонтировала для перепродажи участок железнодорожных путей.

«Отряды народной самообороны» (YPG): лишились четырех боевиков на севере Ракки при попытке проникнуть в зоны контроля ВС Турции.

ВС Турции: ликвидировали четырех курдских боевиков в Ракке.

Провинция Дамаск

Дамаск обратился к России за помощью в борьбе с распространением коронавируса. Как сообщает ТАСС со ссылкой на посла Сирии в Москве Рияда Хаддада, запрос с просьбой предоставить защитные средства и оборудование был направлен в Министерство здравоохранения РФ. Кроме этого сирийские медики испытывают нехватку защитных костюмов и оборудования для проведения анализов и обследований. Во вторник государственно новостное агентство SANA со ссылкой на Министерство здравоохранения Сирии сообщило, что число зараженных SARS-CoV-2 в стране возросло до 19 человек. Из них трое выздоровели, двое скончались.

Провинция Алеппо

На севере провинции в городе Африн боевики протурецкой «Сирийской национальной армии» продолжают совершать преступления против гражданских лиц. По информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), на территории подконтрольного боевикам кантона по-прежнему отмечаются случаи похищения местных жителей с целью получения выкупа, налоговые поборы и грабежи. Источник также сообщил, что ситуация внутри самого альянса СНА далеко не стабильна. По данным репортера SOHR, в поселке Наби-Хара боевики «Ахрар аш-Шам» совершили покушение на полевого командира группировки «Джейш ан-Нухба». С огнестрельным ранением и в тяжелом состоянии командира доставили в госпиталь в городе Африн. Конфликт между группировками возник на почве передела зон влияния и раздела изъятого у местных жителей имущества и скота. Столкновения также отмечались между членами «Джебхат аш-Шамия» и «Джейш аль-Ислам», группировки не сумели поделить дом в поселке Ашикибар. В деревне Басута конфликт внутри «Дивизии аль-Хамза» был спровоцирован неспособностью двух отрядов договориться о перевозке в регион партии контрабанды сигарет.

Источник также сообщил, что боевики «Сирийской национальной армии» демонтировали участок железной дороги у станции Майдан-Акбас, продав ее на лом на рынке в городе Азаз.

Провинция Идлиб

Организация Объединенных Наций направила в Идлиб груз гуманитарной помощи. Как передает агентство Syria Call, конвой из 48 грузовиков сегодня прибыл из турецкой провинции Хатай, войдя на территорию Сирии через погранпереход Баб-аль-Хава. Тем не менее, неоднократно конвои с продуктами и медикаментами для нуждающихся грабили действующие в провинции вооруженные группировки. Показательным случаем было обнаружение груза помощи от ООН в заброшенной штаб-квартире боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге Идлиба.

Провинция Ракка

Министерство обороны Турции сообщает, что турецкие спецподразделения нейтрализовали четырех боевиков «Рабочей партии Курдистана» или «Отрядов народной самообороны» (YPG) на севере провинции Ракка. Как сообщает ведомство, не указывая конкретно место столкновения, боевики планировали нападение в районе операции «Источник мира».