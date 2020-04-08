Малахов ответил на обвинения Лещенко в призыве нарушить самоизоляцию

Москва, 8 апреля. Телеведущий Андрей Малахов ответил Льву Лещенко, обвинившему его в принуждении к нарушению самоизоляции. Малахов заявил, что готов быть мальчиком для битья и пожелал артисту здоровья.

В беседе с Super Малахов отметил, что уважает Лещенко, и поэтому «готов быть мальчиком для битья и молча принять любую версию происходящего из его уст».

«Даже если он скажет, что это я привел его на день рождения к Алле Крутой и на концерт в Театр Армии. Пусть я буду виноват во всем. Здоровья ему и его супруге», — ответил Малахов.

Напомним, среду Лещенко в программе «60 минут», подключившись к эфиру по видеосвязи, рассказал, что многие его критикуют за то, что он пришел в студию к Малахову, а не остался на самоизоляции дома после возвращения из Штатов.

По словам Лещенко, получив от Малахова приглашение принять участие в эфире, он ответил, что соблюдает самоизоляцию. Однако тот его уговорил нарушить карантин, передавала «Газета.ру».

При этом певец заявил, что участвовал в телепрограмме, чтобы поднять настроение россиянам, и призвал людей не нервничать и не паниковать из-за плохих новостей, а обращать внимание на что-то доброе и хорошее.

В понедельник певца выписали из больницы в Коммунарке, куда он был госпитализирован вместе с супругой 24 марта. У артиста было диагностировано двухстороннее воспаление легких. По словам медиков, заболевание имело коронавирусную этиологию.