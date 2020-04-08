У бессимптомно переболевших коронавирусом обнаружили поражения легких

Токио, 8 апреля. Поражения легких обнаружили у бессимптомно переболевших коронавирусом нового типа. Об этом сообщили японские ученые, изучавшие результаты компьютерной томографии заразившихся COVID-19 пассажиров лайнера Diamond Princess.

Специалисты отметили, что из 104 человек, подхвативших инфекцию на корабле, у 76 болезнь протекала без симптомов. При этом у большинства таких пациентов, а именно у 41 человека, в легких были найдены изменения — так называемый «эффект матового стекла».

По словам ученых, у тех людей, у которых симптомы проявились, наблюдались повышенная температура, кашель и общая слабость. Эксперты пришли к выводу, что даже при бессимптомном течении болезни легким наносится вред, передает «Царьград».

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайской провинции Хубэй в декабре 2019 года. Вирус быстро распространился из Китая по миру и охватил уже более 170 стран. Его жертвами стали свыше 85 тысяч человек, заразились более миллиона. Многие страны вынуждены были закрыть границы и объявить на своей территории карантин.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии. Больше всего пострадали от инфекции в Европе Италия, Испания, Германия и Франция, а за ее пределами — США.

Некоторые специалисты при этом не исключают, что вирус на самом деле могли разработать именно американские военные и затем завезти на территорию КНР. Тому есть ряд доказательств, например, банки с пометкой «Бактериологическая опасность», которые китайцы нашли на территории бывшего американского консульства в Ухани.