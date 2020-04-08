Полковник ВСУ после обмена с ДНР получил 13 лет тюрьмы за госизмену

Киев, 8 апреля. Прошедший через плен и обмен полковник Вооруженных сил Украины Иван Безъязыков получил 13 лет тюрьмы за государственную измену. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

В 2014 году Безъязыков попал в плен в ходе конфликта в Донбасс и провел два года находился в Донецкой народной республике. В 2016 году Безъязыков был освобожден в рамках обмена пленными, после чего был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины.

По данным украинской генпрокуратуры, полковник якобы вступил в состав разведывательного управления ДНР, где исполнял обязанности замначальника первого отдела агентурной разведки. Кроме того, военный якобы собирал развединформацию о передвижениях ВСУ, а также принимал участие в допросах пленных украинских военнослужащих.

В ходе судебного заседания Безъязыков не признал вину, отметив, что его заставляли выполнять определенные работы, однако его действия не навредили украинскому государству и его гражданам.

Напомним, весной 2014 года украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.