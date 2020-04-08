Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ФАН-ТВ
  /  Обновлено: 

Карантинная закупка. Пресненский район Москвы. ФАН-ТВ

1 559
0 Оставить комментарий

Федеральное агентство новостей в связи с напряженной ситуацией в стране запустило новый цикл передач «Карантинная закупка».

Каждый день, наши спецкорреспонденты проверяют продуктовые магазины на наличие необходимых товаров и сравнивают цены. Такая помощь необходима людям, находящимся в изоляции. 

Сегодня съемочная группа Федерального агентства новостей посетила торговые точки Пресненского района города Москвы 

Если и вы хотите узнать, как обстоят дела  в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН:

 

Новости партнеров

Новости партнеров