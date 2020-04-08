Карантинная закупка. Пресненский район Москвы. ФАН-ТВ

Федеральное агентство новостей в связи с напряженной ситуацией в стране запустило новый цикл передач «Карантинная закупка».

Каждый день, наши спецкорреспонденты проверяют продуктовые магазины на наличие необходимых товаров и сравнивают цены. Такая помощь необходима людям, находящимся в изоляции.

Сегодня съемочная группа Федерального агентства новостей посетила торговые точки Пресненского района города Москвы

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