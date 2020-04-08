Постпредство РФ заявило, что доклад ОЗХО по «химатаке» в Сирии не вызывает доверия

Москва, 8 апреля. Россия обвинила следователей Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в нарушении базового принципа работы организации из-за доклада по инцидентам в сирийском населенном пункте Аль-Латамна в марте 2017 года. Об этом сообщили в постпредстве РФ при ОЗХО.

В постпредстве РФ при ОЗХО заявили, что доклад Группы по расследованию идентификации (ГРИ) по событиям в Аль-Латамне весной 2017 года, в котором ответственность за применение химического оружия возлагается на сирийское правительство, составлен с изъянами и не вызывает доверия.

Выводы в докладе, как указывают российские представители, сделаны на основе дистанционного расследования без выезда на место происшествия. Они базируются на показаниях сирийской вооруженной оппозиции и членов псевдогуманитарной организации «Белые каски».

«Атрибуторы, назначая виновными сирийские власти, опираются на заключения экспертов МУФС, которые были сформулированы с грубым нарушением базового принципа работы ОЗХО — последовательности действий при сборе и сохранении вещественных доказательств», — заявили в постпредстве РФ при ОЗХО.

Ранее в среду ОЗХО опубликовала доклад по расследованию химических атак в Сирии в 2017 году. Согласно выводам следственной группы, авиаудары в провинции Хама с использованием запрещенных химических веществ якобы выполнялись ВВС САР.

Власти Сирии неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов. Более того, как неоднократно говорил официальный Дамаск, все запрещенные вещества были вывезены из страны под контролем ОЗХО несколько лет назад.