Правительство поддержит региональных операторов из-за растущего объема мусора

Москва, 8 апреля. Правительство выделит регионам финансирование на поддержку операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила, что данные меры необходимы из-за ситуации с коронавирусом. В регионах снизилась собираемость платежей за коммунальные услуги, а объем мусора увеличился.

«Граждане продемонстрировали социальную ответственность и находятся в самоизоляции, нам необходимо предпринять все меры по недопущению мусорных коллапсов», — подчеркнула Абрамченко, ее слова передает телеканал «360».

В особенности это касается регионов, где операторы по обращению с ТК могут обанкротиться без поддержки. Все услуги по вывозу мусора должны предоставляться вовремя.

Абрамченко добавила, что власти уже согласовали размер компенсации. Они также рассматривают другие меры поддержки региональных операторов.

Реализацию мусорной реформы в стране контролирует Российский экологический оператор. По данным ведомства, в феврале граждане жаловались на нарушение правил по вывозу мусора, а также нехватку мусорных контейнеров.

Сообщить о нарушении в работе региональных операторов можно на портале «РЭО Радар».