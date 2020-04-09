Соловьев назвал саморекламой намерение соратников Навального подать на него в суд

Телеведущий Владимир Соловьев назвал диверсией возможную попытку сторонников скандального блогера Алексея Навального осуществить DDoS-атаку на горячую линию по коронавирусу в Краснодарском крае. Об этом журналист заявил в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей, комментируя намерение руководителя краснодарского отделения штаба Навального Льва Гяммера подать в суд на него, а также его коллег — главреда RT Маргариту Симоньян и журналиста и историка Армена Гаспаряна.

По мнению Льва Гяммера, Соловьев, Симоньян и Гаспарян якобы опубликовали фейковые скриншоты переписки в своих телеграм-каналах, где Гяммер «признался», что планирует навредить работе «горячей линии» по коронавирусу с помощью DDoS-атаки.

«Был создан фейковый чат, в который добавили аккаунты-двойники с аватаркой и именем, как у меня. Стоит сразу отметить авторский стиль, с которым писались сообщения. Так люди не общаются уже лет 10, наверное», — сообщил он.

В связи с этим сторонник Навального готовится к подаче иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. В свою очередь, Владимир Соловьев пожелал ему «большой человеческой удачи».

«Главное, чтобы они ответили по вопросам, которые есть к ним. То, чем они занимаются, иначе как диверсионной, а может даже террористической деятельностью, не назвать. Блокировать работу колл-центра в такое время — преступление очень серьезное. Поэтому пусть пиарятся, а следственные органы разберутся», — заявил Соловьев.

При этом телеведущий пояснил, что необходимо дождаться каких-то реальных действий со стороны представителей штаба Навального.

«Они так часто обещали подавать на меня в суд, вся эта «милая» молодежь, что хотелось бы увидеть каких-то реалий. Поэтому, пока они разговаривают, это одно. Но меня интересует не их иск ко мне, а работа органов по расследованию их деятельности», — добавил журналист.

Редакция Федерального агентства новостей намерена обратиться в УСФБ по региону с просьбой проверить деятельность как краснодарского штаба Навального, так и Льва Гяммера на предмет нарушения российского законодательства.