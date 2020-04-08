Михайлов признался, что перенес двустороннюю пневмонию

Москва, 8 апреля. Певец Стас Михайлов, который больше двух недель не выходил на связь с поклонниками в социальных сетях, признался, что медики диагностировали у него двустороннюю пневмонию.

«Я перенес двустороннее воспаление легких. Слава богу, это уже позади. Огромное спасибо нашим врачам. Они сейчас на передовой», — подчеркнул артист.

Михайлов считает, что именно благодаря оперативному реагированию властей России у страны есть все шансы пережить пандемию.

«У меня четыре теста на COVID-19 отрицательные, но тем не менее — двусторонняя пневмония», — добавил он.

Артист призвал россиян серьезно относиться к распространению инфекции, режиму самоизоляции, беречь себя и людей вокруг себя. При малейших симптомах Михайлов посоветовал немедленно обращаться к врачам. Сам он поначалу почувствовал нечто похожее на бронхит.

По данным на 8 апреля, в России зафиксировано более восьми тысяч случаев заражения коронавирусом, 580 человек выздоровели, 63 скончались. Власти оперативно утвердили комплекс мер, направленных на борьбу с вирусом. В частности, было приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами, регионы перешли на режим самоизоляции. До конца апреля продлен режим нерабочих дней.

COVID-19 заразились многие известные личности, например, писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили), живущий с семьей в Лондоне, также американская певица Pink, которая проверялась вместе с сыном.