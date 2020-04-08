Шойгу попросил СК РФ возбудить уголовные дела о сносе советских памятников за рубежом

Москва, 8 апреля. Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу обратился к председателю Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой привлечь к уголовной ответственности зарубежных чиновников, которые принимают решения о сносе мемориалов павшим советским воинам и выдающимся военным деятелям.

Глава Минобороны РФ отметил, что в последнее время официальные должностные лица некоторых государств активизировали попытки фальсифицировать исторические факты В качестве примера Шойгу, напомнил о сносе памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

«В частности, 3 апреля 2020 года в городе Прага по инициативе старосты района Прага-6 Коларжа демонтирован памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу», — отметил министр.

Ранее МИД России выражала протест в связи с демонтажом монумента Коневу в Праге. В ведомстве отметили, что подобные действия противоречат договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между Россией и Чехией, который был подписан в 1993 году. При этом против сноса памятника Коневу выступали жители Чехии и даже президент республики Милош Земан.