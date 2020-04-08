Глава Чувашии пообещал следовать логике президента в борьбе с коронавирусом

Врио Главы Чувашской республики Олег Николаев отметил, что президент России Владимир Путин держит ситуацию с распространением коронавируса «под чутким и внимательным контролем». Об этом Николаев заявил в комментарии Федеральному агентству новостей после окончания селекторного совещания Путина с главами российских регионов.

«В связи с коронавирусом президент Путин принимает комплексные и последовательные решения. Обозначенные им меры поддержки экономики и отдельных граждан показывают и доказывают это», — пояснил Николаев.

Особенно важно, что президент страны сакцентировал внимание на поддержке гражданина в том случае, если тот оказался в трудной жизненной ситуации, и связал поддержку бизнеса с благополучием отдельного человека, рассуждает врио главы Чувашии.

«Для нас очень важно следовать этой же логике. Мы будем выстраивать наши меры поддержки таким же образом. Впрочем, мы так и делали до этого», — указывает Николаев.

Малый и средний бизнес наиболее чувствителен к текущей ситуации, все меры поддержки предпринимателей, прежде всего отсрочки по налогам и кредитам, уже реализованы властями республики.

«В виду того, что в Чувашской республике достаточно большая доля работающих в различных отраслях экономики — это и малый и средний бизнес — для нас поддержка предпринимателей имеет крайне важное значение. Будем и дальше работать с коллегами из федерального правительства с тем, чтобы координировать наши действия. Чтобы те формы поддержки, которые будут разрабатывать правительство РФ и наши региональные правительства, давали синергию не только по поддержке действующих форм предпринимательской деятельности, но и стимулировали диверсификацию экономики, запускали новые виды бизнес-процесса на территории Чувашии», — пообещал врио главы республики.

После того, как президент уполномочил регионы принимать ограничительные меры, власти Чувашии дали возможность организовать свою деятельность крупным промышленным предприятиям и строительным организациям, а также тем, кто связан с ними логистической цепочкой.

Помимо прочего, правительством республики были введены меры поддержки общественного транспорта, поскольку пассажиропоток резко упал.

Руководством республики были также временно прекращены межмуниципальные пассажирские перевозки с тем, чтобы иметь возможность локализовывать очаги возникновения инфекции.

«Мониторинг показывает, что нам удается держать ситуацию под контролем и обеспечивать недопущение неконтролируемого распространения коронавирусной инфекции», — заключил врио главы Чувашии Олег Николаев.

Ранее президент России Владимир Путин провел селекторное совещание с главами российских регионов в связи с распространением коронавирусной инфекции. В ходе совещания российский президент обозначил новые меры поддержки бизнеса и простых россиян.