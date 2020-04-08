Глава Тувы пообещал усилить поддержку бизнеса после совещания с Путиным

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что в условиях самоизоляции бизнес по всей России оказался в сложнейшем положении. Не стал исключением и его регион.

«В Туве малому и среднему предпринимательству тоже очень не просто выживать», — констатировал Кара-оол.

Правительством республики был принят первый пакет мер поддержки, которые должны помочь бизнесу удержаться на плаву в период существующих ограничений.

Также был объявлен временный мораторий на надзорные проверки. Они будут проводиться только по случаям, связанным с угрозой жизни и здоровью тувинцев.

Для предпринимателей, торгующих товарами первой необходимости, снижены процентные ставки по микрозаймам. Первые шесть месяцев это 0%, дальше — от 6 до 8%. Остальным предпринимателям займы будут предоставлять под 2% на шесть месяцев и под 6-8%, начиная с седьмого месяца.

Кроме того, власти Тувы сократили рассмотрение заявок на кредитование до одного дня.

«Уже сегодня Фонд поддержки предпринимательства выдал два займа на 10 млн рублей и одобрил 8 заявок на сумму 29 млн. Но мы планируем увеличить капитализацию Фонда за счет федеральных субсидий дополнительно на 200 млн рублей, что позволит оказать поддержку не менее чем 40 субъектам предпринимательства», — пообещал Шолбан-Кара-оол.

Глава республики поручил вести постоянный мониторинг финансово-хозяйственного состояния предприятий малого и среднего бизнеса.

«Мы будем точечно поддерживать тех, кто попал в тяжелое положение. Этот мониторинг необходим также для того, чтобы выявлять работников и предпринимателей, доходы которых упали ниже прожиточного минимума. Им будет выплачиваться пособие как малоимущим по системе социального контракта», — заверил глава Тувы.

Размер пособия — 11 125 рублей на человека.

«Невелика сумма, но ее назначение — помочь преодолеть тяжелую жизненную ситуацию. Это лишь первоочередные меры, так сказать, первые антикризисные шаги. Дальше будем смотреть по ситуации, подходить индивидуально», — пояснил Шолбан Кара-оол.

Ранее прошло селекторное совещание глав российских регионов с президентом страны Владимиром Путиным. Глава государства обозначил новые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, помощи предпринимателям и простым гражданам России, оказавшимся в непростой жизненной ситуации.