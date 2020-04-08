Минпросвещения РФ допускает досрочное завершение учебного года в школах

Москва, 8 апреля. Школы в России могут досрочно завершить учебный год для первых-восьмых классов, сообщили в министерстве просвещения.

В министерстве допускают завершение учебного года по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ. Часть программы могут перенести на следующий учебный год.

При этом учеба для одиннадцатиклассников может быть продлена до 8 июня. В этот день школьники будут сдавать ЕГЭ по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

Экзамен по русскому языку запланирован на 11 июня, математике базового и профильного уровней — 15 июня, напомнила «Газета.ру». Также экзамены назначены на 18 июня (история и физика), 22 июня (обществознание и химия). Сдача экзаменов по иностранным языкам пройдет 25 июня, устную часть школьники будут сдавать 26 и 29 июня, указал «ФедералПресс».

Напомним, в марте школьников и студентов перевели на дистанционное обучение в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ранее появлялись сообщения, что сдача ЕГЭ в 2020 году будет отменена, отметил «Царьград». Однако на днях глава Минпросвещения заверил, что школьники будут сдавать экзамены в этом году. Он также озвучил дату сдачи первого экзамена — 8 июня.