Евросоюз продлит ограничение на поездки внутри Шенгенской зоны

Брюссель, 8 апреля. Еврокомиссия рекомендовала странам, входящим в Евросоюз, на фоне распространения коронавирусной инфекции продлить ограничение на поездки граждан внутри Шенгенской зоны до 15 мая.

В ЕК отметили, что для эффективной борьбы с распространением вируса требуется больше, чем 30 дней, на которые ранее были закрыты границы.

«Еврокомиссия призывает к скоординированному подходу к продлению срока действия», — говорится в заявлении.

Уточняется, что ограничение на поездки распространяется на «зону ЕС+», которая включает все государства — члены Шенгенского соглашения.

«Любое дальнейшее продление ограничения на поездки после 15 мая необходимо будет вновь оценить с учетом эволюции эпидемиологической ситуации», — добавили в ЕК.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии. Коронавирус быстро распространился из Китая по миру и охватил уже более 170 стран. Его жертвами стали свыше 85 тысяч человек, заразились более миллиона. Многие страны вынуждены были закрыть границы и объявить на своей территории карантин.

Больше всего пострадали от инфекции в Европе Италия, Испания, Германия и Франция, пишет НСН. Некоторые специалисты считают, что вирус могли разработать в США и завезти на территорию КНР. Тому есть ряд доказательств, например, банки с пометкой «Бактериологическая опасность», которые китайцы нашли на территории бывшего американского консульства в Ухани.