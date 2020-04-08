Сенатор Ковитиди призвала страны ОДКБ объединиться против COVID-19 и биооружия

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди предложила коллегам из постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ создать единую нормативно-правовую модель глобальной устойчивости к инфекционным заболеваниям и биологическому оружию.

«Сегодня в формате видеоконференции прошло заседание комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству. На нем обсуждалась, в том числе, происходящая в мире ситуация, связанная со стремительным распространением новой коронавирусной инфекции. Я высказала мнение, что пандемия COVID-19 является глобальной угрозой мировой системе безопасности, а потому парламентариям необходимо выработать единую нормативно-правовую модель глобальной устойчивости к инфекционным заболеваниям, биологическому оружию и иным угрозам жизни и здоровью человечества», — сообщила Федеральному агентству новостей сенатор Ковитиди.

Ольга Федоровна отметила, что меры, принимаемые Россией для противодействия вспыхнувшей пандемии коронавируса, оказались эффективными, поскольку заболеваемость в нашей стране по сравнению с западными странами не такая высокая и стремительная, и это при том, что на эту инфекцию протестировано уже более 901 тысячи россиян.

«И мы видим, что Россия оказывает поддержку странам — участницам ОДКБ и тем государствам, которые нуждаются в посторонней помощи, включая Италию и США, где выявлено рекордное количество больных коронавирусом. В условиях пандемии Россия демонстрирует открытость и солидарность в противодействии новой общей угрозе. Именно поэтому сегодня очевидна необходимость консолидации наших усилий для обеспечения безопасности жизни и здоровья населения каждой из наших стран», — убеждена Ольга Ковитиди.

Она считает, что странам — участницам ОДКБ также необходимо выработать общую модель, которая позволила бы восстанавливать их экономики.