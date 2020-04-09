Маркетолог Коро назвал продукт, на который может повыситься спрос после имбиря и лимонов

Известный российский маркетолог Николас Коро заявил, что после роста цен на имбирь, лимоны и чеснок вполне может повыситься стоимость редьки. И в фактах удорожания тех или иных продуктов нет вины его коллег, а все дело в спросе со стороны потребителей и в жажде наживы со стороны продавцов.

Член совета Гильдии маркетологов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал, почему имбирь, который до этого подолгу лежал без дела на полках магазинов, вдруг стал жизненно важным и необходимым продуктом.

«В период любого дефицита подъем цен на наиболее популярные продукты естественен, — сказал Коро. — И формируется он всего лишь спросом, а тот не может регулироваться маркетинговыми способами. Спрос — это совершенно естественная и органичная реакция потребителей на текущую финансово-экономическую ситуацию».

Общеизвестно, что во время любого кризиса, связанного с эпидемией или пандемией, с какими-либо заболеваниями, первая реакция человека — это запастись необходимыми продуктами питания, подчеркнул собеседник ФАН.

«В связи с национальной традицией у нас это — соль, сахар, спички и гречка, хотя в последнее время спички несколько выпадают из данного списка, — отметил КОРО. — А в некоторых регионах добавляются еще и свечки. И вот после того, как все уже «затарились» настолько, что уже не съесть за ближайшие годы, даже когда спадет этот пандемический кризис, наступает так называемая аптечная лихорадка».

Но она, по словам маркетолога, всегда очень быстро заканчивается, если аптеки всем своим видом показывают, что тех или иных лекарств много».

«За исключением нескольких редких препаратов, этот спрос, как правило, быстро идет вниз, — сказал Коро. — Плюс цены «фармы» все-таки регулируются государством. Поэтому здесь продавцам и производителям особо-то не разбежаться. Что тогда остается? Так называемая «золотая середина» народной медицины».

В данном случае речь идет обо всем том, что раньше покупалось, только когда хотелось чего-то особенного, остренького, либо люди действительно понимали, что таблетки не помогают, либо они совсем не верят в них, пояснил эксперт.

«В этот вечный отечественный список входят чеснок, лук и лимон, — заявил Николас Коро. — Но это в целом по стране. Если же посмотреть на это сквозь призму мегаполиса, то, конечно же, не забудем об имбире, который лежал и никому, по большому счету, не был нужен, сейчас вдруг стал остро востребованным!»

Это психология потребителя, и здесь маркетингу делать нечего, настаивает собеседник ФАН. Потребитель шарахается из одной крайности в другую. И когда и те, и другие «закрома» крайности заполняются уже до невыносимости, остается только та самая «золотая середина».

«Вот это мы сейчас и видим, — отметил Коро. — Цена на имбирь подскочила до невероятных высот. И винить в этом маркетологов, я вам честно скажу, было бы слишком комплиментарно! Потому что они здесь вообще не причем. Это просто-напросто желание обезопасить себя в процессе поедания еды. Вот в чем ответ!»

Ни для кого не секрет, что на карантине/самоизоляции мы стали больше и чаще есть, и в итоге имбирь тоже попал в этот список, пояснил маркетолог.

«Тут, вне всякого сомнения, налицо желание продавцов нажиться, — уверен маркетолог. — Смотрите, как формировалась высокая цена на имбирь. Сначала продавцы действительно выкладывали на самое видное место лимоны и чеснок, забывая о том, что есть еще и имбирь».

Затем появились различные публикации народной медицины со всякими подсчетами, где больше витаминов, антиоксидантов и всяких разных полезных свойств тех или иных продуктов, сказал собеседник ФАН.

«Стали упоминать и имбирь, — напомнил он. — После всей этой шумихи продавцы сначала точно так же стали выкладывать его поближе к входу [в магазины и на рынки]. Ну, а после этого, увидев, что спрос повысился, они автоматически повысили на этот корнеплод цены».

И эту есть свое простое объяснение, уверен маркетолог, — имбиря на складах уже осталось очень мало. А если он пользуется повышенным спросом, значит, надо просто поднять максимально допустимую цену на продукт, которая оказалась абсурдной.

«По большому счету я ожидаю, что далее обязательно придет очередь редьки, — сделал прогноз эксперт. — Потому что мы знаем, что хрен и редька — одно и то же. Но это не так! В общем, я считаю, что черная редька и хрен — следующие продукты, на которые могут взвинтить цены. И, конечно, медийная волна все это подхватит».

Ранее известный российский диетолог Марина Макиша заявила, что в том, что цена на имбирь возросла до невиданных высот (даже до 7-8 тысяч за килограмм), есть вина и маркетологов.