Дочь Заворотнюк шокировала пользователей Сети неестественной худобой

Москва, 8 апреля. Старшая дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна напугала фанатов аномально худыми ногами.

Анна опубликовала в своем Instagram снимок, на которой позирует в облегающем спортивном костюме. Дочь актрисы всегда обладала стройной фигурой, однако в последнее время Анна начала стремительно худеть. Подписчики выразили уверенность, что здоровый человек не может иметь такие тонкие ноги и настолько плоский живот. Кроме того, подписчики предположили, что последний год выдался очень тяжелым для девушки из-за проблем со здоровьем у мамы, что привело к потере веса на нервной почве. Однако Анна поспешила успокоить фанатов, отметив, что ей просто «повезло с генами».

«Пожалуйста, не говорите мне про худобу. Мне комфортно в своем весе и теле. Мне очень повезло с генами! Признаюсь вам честно, физической нагрузкой я себя не сильно нагружаю. Я просто стараюсь есть сбалансированную домашнюю пищу», — написала Анна.

Напомним, в августе 2019 года в СМИ появилась информация о наличии тяжелого заболевания у Анастасии Заворотнюк. По данным СМИ, у актрисы была диагностирована опухоль мозга на последней стадии. Позднее стало известно, что актрису госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из московских клиник, где медики ввели Заворотнюк в состояние искусственной комы, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.