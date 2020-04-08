Военная полиция РФ обнаружила крупный схрон оружия террористов под Дамаском

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на операции по проведению разведывательно-поисковых работ сотрудниками российской Военной полиции в Сирии.

Мероприятие по обнаружению сделанных вооруженными боевиками схронов взрывчатых веществ и боеприпасов проходило в населенном пункте Сакба, расположенном на западе провинции Дамаск. Эта территория была освобождена еще в 2018 году во время операции «Дамасская сталь», проводившейся «Сирийской арабской армией» (САА) при поддержке России в Восточной Гуте.

Сам населенный пункт Сакба был освобожден в марте 2018 года, однако даже спустя столько лет в городе продолжают находить схроны террористов, действующих на этих землях. В первую очередь — это «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра1, запрещенная в РФ), ныне действующая на северо-западе Сирии в Идлибе, а также «Ахрар аш-Шам»

Несмотря на возможные риски, российские военные полицейские отважно вскрывают подобные схроны, выполняя работу по недопущению новый провокаций боевиков и активизации спящих ячеек террористов.

В обнаруженном в населенном пункте Сакба схроне было найден внушительный арсенал различного вооружения, включая различные снаряды, гранаты и патроны. И судя по флагу, принадлежит он именно боевиками из «Ахрар аш-Шам». Федеральное агентство новостей публикует фотографии найденного вооружения с разъяснениями.

1 Организация запрещена на территории РФ.