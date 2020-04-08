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Военная полиция РФ обнаружила крупный схрон оружия террористов под Дамаском

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Военная полиция РФ обнаружила крупный схрон оружия террористов под Дамаском

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на операции по проведению разведывательно-поисковых работ сотрудниками российской Военной полиции в Сирии.

Военная полиция РФ обнаружила крупный схрон оружия террористов под Дамаском

Мероприятие по обнаружению сделанных вооруженными боевиками схронов взрывчатых веществ и боеприпасов проходило в населенном пункте Сакба, расположенном на западе провинции Дамаск. Эта территория была освобождена еще в 2018 году во время операции «Дамасская сталь», проводившейся «Сирийской арабской армией» (САА) при поддержке России в Восточной Гуте.

Военная полиция РФ обнаружила крупный схрон оружия террористов под Дамаском

Сам населенный пункт Сакба был освобожден в марте 2018 года, однако даже спустя столько лет в городе продолжают находить схроны террористов, действующих на этих землях. В первую очередь — это «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра1, запрещенная в РФ), ныне действующая на северо-западе Сирии в Идлибе, а также «Ахрар аш-Шам»

Военная полиция РФ обнаружила крупный схрон оружия террористов под Дамаском

Несмотря на возможные риски, российские военные полицейские отважно вскрывают подобные схроны, выполняя работу по недопущению новый провокаций боевиков и активизации спящих ячеек террористов.

Военная полиция РФ обнаружила крупный схрон оружия террористов под Дамаском

В обнаруженном в населенном пункте Сакба схроне было найден внушительный арсенал различного вооружения, включая различные снаряды, гранаты и патроны. И судя по флагу, принадлежит он именно боевиками из «Ахрар аш-Шам». Федеральное агентство новостей публикует фотографии найденного вооружения с разъяснениями.

Военная полиция РФ обнаружила крупный схрон оружия террористов под Дамаском

Военная полиция РФ обнаружила крупный схрон оружия террористов под Дамаском

Военная полиция РФ обнаружила крупный схрон оружия террористов под Дамаском

Военная полиция РФ обнаружила крупный схрон оружия террористов под Дамаском

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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