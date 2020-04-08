Путин призвал губернаторов «самым оперативным образом» исполнить его поручения

Москва, 8 апреля. Президент России Владимир Путин призвал глав регионов исполнить прозвучавшие в ходе совещания в среду поручения до конца недели. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер в среду провел совещание в режиме видеоконференции с руководителями регионов. Оно было посвящено вопросам, связанным с противодействием распространения коронавируса в России.

«Я очень вас прошу самым оперативным образом отреагировать на то, что я сейчас сказал, и до конца недели все это исполнить», — сказал глава государства, завершая совещание.

Российские власти мгновенно отреагировали на инфекцию, которая начала распространяться в китайском городе Ухань в конце прошлого года. В стране были введены меры для предотвращения распространения коронавируса, в частности, запрещены массовые мероприятия. Также президент России на прошлой неделе продлил нерабочую неделю до конца апреля.

По состоянию на 8 апреля, число заболевших в России составило 8672 человека. За весь период число летальных исходов составило 63.