Сбербанк переведет отделения в обычный режим работы

Москва, 8 апреля. Сбербанк переведет все отделения в обычный режим работы с 9 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе финансово-кредитной организации.

«Учитывая пожелания клиентов и исходя из их интересов, с 9 апреля все отделения банка будут переведены в обычный режим работы, чтобы обеспечить шаговую доступность наших сервисов и услуг рядом с домом», — сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Представители банка подчеркнули, что организация постоянно мониторит ситуацию и обеспечивает работу того количества отделений, которое необходимо для удовлетворения жителей страны в финансовых услугах, передает «Царьград».

По данным на 8 апреля, в России зафиксировано более восьми тысяч случаев заражения коронавирусом, 580 человек выздоровели, 63 скончались. Власти утвердили комплекс мер, направленных на борьбу с вирусом. В частности, было приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами, регионы перешли на режим самоизоляции. До конца апреля продлен режим нерабочих дней.

Продолжают работать только предприятия непрерывного цикла, медучреждения и аптеки, спасательные и силовые ведомства, а также организации в сфере ЖКХ и жизнеобеспечения.

Сбербанк ранее рассказал о расходах россиян с начала режима самоизоляции. Согласно исследованию финансово-кредитной организации, с 30 марта по 5 апреля траты граждан на товары и услуги упали на 22,9%.