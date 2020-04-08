Фанаты перепутали изменившуюся Александрову с Королевой

Москва, 8 апреля. Известная актриса театра и кино Марина Александрова напомнила россиянкам о важности ухода за собой даже в условиях самоизоляции.

Артистка решила поделиться с подписчиками в Instagram правилами звезды Голливуда Одри Хепберн, которым старается следовать, даже когда не выходит из дома.

«Я верю в маникюр, в кричащую одежду, в то, что на отдыхе тоже необходимо делать прическу и наносить губную помаду», — процитировала Александрова актрису.

К посту она прикрепила селфи, ради которого нанесла яркий макияж. Поклонники осыпали актрису комплиментами, а некоторые даже перепутали ее с певицей Наташей Королевой, настолько косметика и ракурс «изменили» актрису. Фанаты заметили некое сходство между знаменитостями.

«Похожи очень на Наташу Королеву», — отметил maskerrr. «Карантин вам к лицу!» — восхитился markin197219

Недавно продюсер Марта Могилевская в подробностях рассказала о своих впечатлениях о Королевой, когда она только приехала в Москву начинать свой творческий путь. По ее словам, будущая звезда до встречи с композитором и певцом Игорем Николаевым была «пышущей здоровьем дивчиной с волосатенькими ножками и щечками, как у жабы».

Тем временем супруг Королевой Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, продолжает даже в режиме самоизоляции делиться с фанатами пикантными снимками.