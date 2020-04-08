ВТО обязало Украину исполнить решение по спору с РФ об импорте нитрата аммония

Москва, 8 апреля. Всемирная торговая организация (ВТО) обязала Украину до середины сентября исполнить решение по делу об энергокорректировках, в котором выиграла Россия. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

«Украина должна исполнить решение Органа по разрешению споров ВТО (ОРС) по спору в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония (DS493) до 15 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.

Решение вынес назначенный гендиректором ВТО арбитр в среду.

Летом 2014 года украинская сторона почти в три раза повысила пошлины на ввоз нитрата аммония из России и продлила их срок действия еще на пять лет. Москва в 2015 году обратилась в ВТО с просьбой отреагировать на так называемую методику энергокорректировок. В результате третейская группа признала такие меры незаконными. Апелляционный орган также согласился с решением группы отметив, что Украина нарушает нормы организации.