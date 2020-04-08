Путин провел совещание по борьбе с коронавирусом в России. События дня. ФАН-ТВ

В режиме видеоконференции Владимир Путин провел совещание с руководителями субъектов по вопросам противодействия распространению коронавируса. Глава государства заявил о предусмотренных дополнительных выплатах медперсоналу. Для врачей, работающих с пациентами, заболевшими коронавирусом, доплата составит 80 тысяч рублей, для фельдшеров, медсестер — 50 тысяч, для младшего медперсонала — 25 тысяч рублей. Также по словам российского лидера важно минимизировать кризисные явления.

«В качестве экстренной, дополнительной помощи предлагаю распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев — так, как мы это уже сделали для микропредприятий», — предложил российский лидер.

Для малого и среднего бизнеса предусмотрели отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на ближайшие полгода. И по поводу выплаты в будущем, есть уточнение.

«Не должна возникнуть ситуация, когда через полгода компаниям придется сразу, одномоментно выплачивать накопленные долги. Это больше всего и беспокоит предпринимательское сообщество, это крайне негативно повлияло бы на ведение бизнеса. Поэтому реструктурируем такую задолженность. Ее можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки», — подчеркнул президент.

Также правительству и Центрабанку поручено в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Теперь для получения выплат семьям с детьми от трех до семи лет не нужна справка о доходах за прошлый год. Также появились и новые указания о выплатах для безработных.

«Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОТ — 12 130 рублей. Прошу при этом сделать так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно в дистанционном порядке», — отметил Владимир Путин.

И еще безработные семьи получат выплату по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. А правительству поручено проработать механизм продления паспортов, водительских и других удостоверений не менее, чем на три месяца. Так как людям сейчас не до бюрократических проволочек. Помимо этого, правительство вернется к вопросу кредитных каникул и рассмотрит возможность расширения этой меры. В завершение глава государства обратился ко всем жителям страны.