Путин провел совещание по борьбе с коронавирусом в России. События дня. ФАН-ТВ

В режиме видеоконференции Владимир Путин провел совещание с руководителями субъектов по вопросам противодействия распространению коронавируса. Глава государства заявил о предусмотренных дополнительных выплатах медперсоналу. Для врачей, работающих с пациентами, заболевшими коронавирусом, доплата составит 80 тысяч рублей, для фельдшеров, медсестер — 50 тысяч, для младшего медперсонала — 25 тысяч рублей. Также по словам российского лидера важно минимизировать кризисные явления.
«В качестве экстренной, дополнительной помощи предлагаю распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев — так, как мы это уже сделали для микропредприятий», — предложил российский лидер.
Для малого и среднего бизнеса предусмотрели отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на ближайшие полгода. И по поводу выплаты в будущем, есть уточнение.
«Не должна возникнуть ситуация, когда через полгода компаниям придется сразу, одномоментно выплачивать накопленные долги. Это больше всего и беспокоит предпринимательское сообщество, это крайне негативно повлияло бы на ведение бизнеса. Поэтому реструктурируем такую задолженность. Ее можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки», — подчеркнул президент.
Также правительству и Центрабанку поручено в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Теперь для получения выплат семьям с детьми от трех до семи лет не нужна справка о доходах за прошлый год. Также появились и новые указания о выплатах для безработных.
«Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОТ — 12 130 рублей. Прошу при этом сделать так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно в дистанционном порядке», — отметил Владимир Путин.
И еще безработные семьи получат выплату по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. А правительству поручено проработать механизм продления паспортов, водительских и других удостоверений не менее, чем на три месяца. Так как людям сейчас не до бюрократических проволочек. Помимо этого, правительство вернется к вопросу кредитных каникул и рассмотрит возможность расширения этой меры. В завершение глава государства обратился ко всем жителям страны.
«Дорогие друзья! Понимаю, что уже накопились усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь», — подытожил президент России.
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