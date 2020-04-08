Путин провел совещание по борьбе с коронавирусом в России. События дня. ФАН-ТВ | Новости
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Путин провел совещание по борьбе с коронавирусом в России. События дня. ФАН-ТВ
Россия
Шойгу попросил СК РФ возбудить уголовные дела о сносе советских памятников за рубежом
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