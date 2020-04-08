Донбасс сегодня: сотни солдат бегут из ВСУ, украинские снайперы тренируются на жителях ДНР

Донбасс, 8 апреля. Киевские силовики стреляют по территории ДНР из тяжелого вооружения. «Защитники» Украины массово дезертируют из зоны силовой операции. Эпидемиологическая обстановка в армии Киева тщательно скрывается от общественности. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В Донецкой Народной Республике киевские силовики девять раз открывали огонь по Горловке, Донецку и другим населенным пунктам. Вооруженные силы Украины продолжают применять тяжелую артиллерию. Украинские подразделения вели активный огонь по ДНР из минометов, гранатометов, боевых машин пехоты и стрелкового оружия.

В Спартаке, что к северу от Донецка, повреждены три дома и линии электропередач. В Широкой Балке обесточены все дома. Автомобили рабочей смены Васильевской насосной станции обстреляны снайперами, что в очередной раз подтверждает, что «защитники» Украины намеренно ведут огонь по мирному населению республики.

Командиры ВСУ заняты поиском дезертиров из зоны ООС

Пока передовые части украинской армии «развлекаются», обстреливая республики артиллерией и тяжелыми минометами, командование армии Киева в Луганской области разыскивает около 260 дезертиров, самовольно покинувших свои части, сообщает луганская Народная милиция. Искать их начали после того, как стало известно, что в подразделения направляется инспекция из штаба ООС по вопросу огромного количества неукомплектованных воинских должностей.

К примеру, в 59-й мотопехотной бригаде около 40% личного состава находится на карантине с различными заболеваниями. Остальные солдаты просто не справляются с выполнением боевых задач и обязанностей. Командир бригады Геннадий Шаповалов пытается отозвать военнослужащих из отпусков, а офицерский состав занят поисками дезертиров. Для создания видимости укомплектованности Шаповалов обратился к командиру 58-й мотопехотной бригады Дмитрию Кащенко с просьбой «одолжить» на время проверки 100 рядовых. Однако последний отказался под предлогом того, что в его бригаде ситуация аналогичная.

Ситуация в рядах украинской армии в Донецкой области не лучше. В 57-й мотопехотной бригаде в наличии только 50% личного состава. Растут случаи дезертирства. Один из батальонов бригады частично укомплектован служащими ПВО из Киевской области. Группа из 25 человек прибыла в часть без медосмотра и проверки на отсутствие симптомов коронавируса.

Эпидобстановка в подразделениях ВСУ

В оборонном ведомстве ЛНР раскрыли подробности жестких ограничений, введенных командованием 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, дислоцирующейся в Луганской области. Комбриг Олег Зенченко решил запретить своим подчиненным пользоваться мобильными телефонами из-за частых жалоб в Минобороны Украины на недостаток медикаментов, дезинфицирующих средств, продуктов питания. Кроме военнослужащих на горячую линию оборонного ведомства Украины звонят родственники солдат.

Известно также, что в подразделениях ВСУ растет количество инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки в изолятор для больных попало пять офицеров с подозрением на вирус. Зенченко принял решение оставить в каждом взводе по одному телефону, по которому можно говорить не больше одной минуты. Еще одно нововведение — позвонить можно только в присутствии командира подразделения.

В Народной милиции ДНР рассказали о курьезном случае в рядах 10-й горно-штурмовой бригады армии Киева. Представители СМИ, которые снимают фейковые видеосюжеты об обстрелах со стороны ДНР, находились среди личного состава бригады и узнали, что в украинской армии недостаточно средств защиты, дезинфекции и медикаментов.

Им также стало известно, что рядовые зачастую несут боевое дежурство, будучи больными и с высокой температурой. В результате съемочные группы телеканалов «1+1», «Украина» и «Интер» были задержаны для досмотра военной полицией. У журналистов изъяли всю аппаратуру и отснятый материал, который так старательно готовили корреспонденты для дискредитации республики.