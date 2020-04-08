Американская НПО The Jamestown foundation признана нежелательной в РФ

Москва, 8 апреля. Генпрокуратура РФ признала деятельность американской неправительственной организации The Jamestown foundation («Джеймстаунский фонд») нежелательной на территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Генпрокуратура РФ изучила поступившие материалы и установила, что деятельность иностранного фонда представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

Ведомство указало, что эксперты американской НПО пропагандируют отделение от России регионов Северного Кавказа и разжигают этносепаратизм.

«Информация о принятом решении направлена в Минюст России», — добавили в пресс-службе.

Ранее нежелательной организацией был признан «Европейский фонд за демократию» (European Endowment for Democracy, EED, ЕФД). Оказалось, что спонсируемая Еврокомиссией структура неоднократно демонстрировала деятельность, направленную на проведение революций в странах СНГ.