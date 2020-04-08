Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Сводки из Сирии
  /  Обновлено: 

Сирия новости 8 апреля 19.30: в Алеппо взрыв убил гражданского, два боевика SDF подорвались на мине в Ракке

150
0 Оставить комментарий

Сирия новости 8 апреля 19.30: в Алеппо взрыв убил гражданского, два боевика SDF подорвались на мине в Ракке

Сирия, 8 апреля. На севере Алеппо взрыв СВУ в автомобиле убило одного мирного жителя. На севере Ракки на противопехотной мине установленной террористами ИГ1* подорвались два курдских боевика. Беспилотники сирийской армии продолжили разведку на юго-востоке Идлиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по укрепленным районам боевиков на юге Идлиба. 

ВС Турции и союзные силы: провели воздушную разведку на востоке Идлиба с помощью беспилотников. 

«Силы освобождения Африна»: подозреваются в организации теракта на севере Алеппо. 

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): обвиняется в установке мины в Дейр-эз-Зоре. 

«Демократические силы Сирии» (SDF): потеряли двух боевиков, которые подорвались на противопехотной мине при патрулировании на востоке Дейр-эз-Зора. 

Текущая расстановка сил в Сирии

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

К западу от Алеппо в подконтрольном протурецким группировкам поселке Кафр-Насих взрыв автомобиля убил местного жителя, еще двое получили осколочные ранения. Как сообщает агентство Baladi Network, неизвестные установили самодельную бомбу в припаркованный автомобиль. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за установку бомбы. «Сирийская национальная армия», в зону контроля которой входит поселок, подозревают, что за минированием машины стоят боевики из состава «Сил освобождения Африна». Их также обвиняют в организации серии подрывов автомобиль бомб в Африне, Аль-Бабе и Аль-Раи, которые ранили и убили как десятки мирных жителей, так и десятков членов СНА.

Провинция Дейр-эз-Зор

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» провели рейд в поселке Ас-Суса. По информации портала Masar Press Net, в ходе рейда боевики обыскали несколько домов местных жителей. На фоне последних нападений неизвестных боевиков на блокпосты и патрули, SDF участили обыски гражданских лиц. Как правило, подобные рейды носят скорее показательный характер. Арестованных по подозрению в пособничестве террористам ИГИЛ удерживают в тюрьмах несколько месяцев незаконно, за неимением доказательств их действительно причастности, после чего отпускают на волю под давлением родоплеменных союзов.

Источник также сообщил, что на юго-востоке провинции Корпус Стражей Исламской революции мобилизует своих бойцов и развертывает военную технику и тяжелое вооружение в районе деревень Аль-Хизма и Сакха в окрестностях Абу-Кемаля.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

Подразделения сирийской армии открыли огонь из тяжелой артиллерии по опорным пунктам «Хайят Тахрир аш-Шам». Как сообщает агентство Aleppo AMC, обстрелу были подвергнуты позиции террористов в окрестностях поселка Афес в ответ на провокацию с их стороны. Ранее подконтрольные группировке медиаресурсы распространили сообщение о гибели четырех сирийских военнослужащих во время снайперской атаки.

Источник также сообщил, что местные жители заметили в воздушном пространстве над поселениями Сармин и Найраб разведывательные беспилотники сирийской армии. До этого поступали сообщения о том, что в регионе были замечены турецкие БПЛА Bayraktar TB2.

Провинция Ракка

Провинция Ракка

Как передает новостное агентство Aleppo AMС, на севере провинции два бойца «Демократических сил Сирии» (SDF) подорвались на противопехотной мине. Взрыв прогремел у расположения 93-й бригады. Кем была установлена мина — неизвестно, но силы безопасности SDF «Асайиш» обвиняют во всем «спящие ячейки» запрещенного в РФ «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Новости партнеров

Новости партнеров