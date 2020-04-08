Сирия, 8 апреля. На севере Алеппо взрыв СВУ в автомобиле убило одного мирного жителя. На севере Ракки на противопехотной мине установленной террористами ИГ1* подорвались два курдских боевика. Беспилотники сирийской армии продолжили разведку на юго-востоке Идлиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по укрепленным районам боевиков на юге Идлиба.

ВС Турции и союзные силы: провели воздушную разведку на востоке Идлиба с помощью беспилотников.

«Силы освобождения Африна»: подозреваются в организации теракта на севере Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ, ИГИЛ1, запрещено в РФ): обвиняется в установке мины в Дейр-эз-Зоре.

«Демократические силы Сирии» (SDF): потеряли двух боевиков, которые подорвались на противопехотной мине при патрулировании на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

К западу от Алеппо в подконтрольном протурецким группировкам поселке Кафр-Насих взрыв автомобиля убил местного жителя, еще двое получили осколочные ранения. Как сообщает агентство Baladi Network, неизвестные установили самодельную бомбу в припаркованный автомобиль. Пока что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за установку бомбы. «Сирийская национальная армия», в зону контроля которой входит поселок, подозревают, что за минированием машины стоят боевики из состава «Сил освобождения Африна». Их также обвиняют в организации серии подрывов автомобиль бомб в Африне, Аль-Бабе и Аль-Раи, которые ранили и убили как десятки мирных жителей, так и десятков членов СНА.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии» провели рейд в поселке Ас-Суса. По информации портала Masar Press Net, в ходе рейда боевики обыскали несколько домов местных жителей. На фоне последних нападений неизвестных боевиков на блокпосты и патрули, SDF участили обыски гражданских лиц. Как правило, подобные рейды носят скорее показательный характер. Арестованных по подозрению в пособничестве террористам ИГИЛ удерживают в тюрьмах несколько месяцев незаконно, за неимением доказательств их действительно причастности, после чего отпускают на волю под давлением родоплеменных союзов.

Источник также сообщил, что на юго-востоке провинции Корпус Стражей Исламской революции мобилизует своих бойцов и развертывает военную технику и тяжелое вооружение в районе деревень Аль-Хизма и Сакха в окрестностях Абу-Кемаля.

Провинция Идлиб

Подразделения сирийской армии открыли огонь из тяжелой артиллерии по опорным пунктам «Хайят Тахрир аш-Шам». Как сообщает агентство Aleppo AMC, обстрелу были подвергнуты позиции террористов в окрестностях поселка Афес в ответ на провокацию с их стороны. Ранее подконтрольные группировке медиаресурсы распространили сообщение о гибели четырех сирийских военнослужащих во время снайперской атаки.

Источник также сообщил, что местные жители заметили в воздушном пространстве над поселениями Сармин и Найраб разведывательные беспилотники сирийской армии. До этого поступали сообщения о том, что в регионе были замечены турецкие БПЛА Bayraktar TB2.

Провинция Ракка

Как передает новостное агентство Aleppo AMС, на севере провинции два бойца «Демократических сил Сирии» (SDF) подорвались на противопехотной мине. Взрыв прогремел у расположения 93-й бригады. Кем была установлена мина — неизвестно, но силы безопасности SDF «Асайиш» обвиняют во всем «спящие ячейки» запрещенного в РФ «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.