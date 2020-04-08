Джабаров ответил на петицию украинских мигрантов в Италии против российских медиков

Украинцы, живущие в Италии, создали петицию с требованием рассказать о целях российских военных медиков, прибывших в страну для борьбы с коронавирусом. Сенатор Владимир Джабаров назвал «аморальной» эту инициативу мигрантов с Украины.

Как объясняет один из авторов документа Наталья Гебрич, переехавшая жить в Италию, в петиции присутствуют вопросы, которые, по ее мнению, «волнуют многих итальянцев», пишет издание «Обозреватель».

«Мы задаем два основных вопроса, которые волнуют многих итальянцев. Первый — почему вместо гражданских врачей в страну прилетели российские военные», — говорит Гебрич.

По словам украинки, для борьбы с бушующей пандемией хватило бы и обычных врачей. Помимо этого, она выразила недоумение, что российские военные обрабатывают дома престарелых в Бергамо «неизвестным веществом».

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров не исключил, что инициаторы петиции «отрабатывают чей-то заказ, и скорее всего украинских националистов». Он объяснил ошибочность их позиции.

«Во-первых, что касается военных вирусологов, то они работают по приказу. Поступил приказ, и они могут быстро собраться и выехать. Здесь будет сложнее с гражданским персоналом. В такой ситуации, в которой оказалась Италия, однозначно должны быть военные люди. Во-вторых, а ей приятнее видеть, как погибают сотнями итальянцы, чем смотреть, как мы спасаем итальянских стариков? Это аморально, и пусть их осудят сами итальянцы. Посмотрим, что им итальянцы ответят, когда они направят эту петицию властям. Это вместо того, чтобы кланяться в пояс и говорить спасибо людям, которые рискуют своими жизнями и здоровьем, спасая итальянских стариков», — выразил мнение Джабаров в беседе с Федеральным агентством новостей.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин напомнил, что российские военные работают во взаимодействии с органами власти Италии над ликвидацией эпидемии коронавирусной инфекции, находясь в ее эпицентре – Бергамо.

«Я сомневаюсь, что данная украинка проживает именно там, где как раз работают наши военнослужащие. Ей было бы правильно спросить мнение тех людей, проживающих в местах, где проводятся дезинфицирующие мероприятия», — сказал Швыткин в комментарии ФАН.

По словам парламентария, «это продолжение цепочки информационной войны в отношении нашего государства», к которой подключились граждане украинской национальности в Италии.

«Видимо они не могут понять, что сегодня украинский и российский народ являются двумя братскими народами. Их побег с Украины можно считать неприятельским отношением к родному государству. Поэтому ее всерьез нельзя воспринимать ни в коем случае, потому что она не может высказывать мнение всех граждан Италии», — добавил депутат.

Напомним, вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV.

Италия стала крупнейшим в Европе очагом распространения инфекции коронавируса. Заболевание унесло жизни уже около 16 тысяч человек, зафиксировано свыше 132 тысяч случаев заражения.

Россия направила в Италию 15 самолетов с военными медиками-инфекционистами, медицинским оборудованием, а также масками, пробирками и защитными костюмами. На прошлой неделе специалисты приступили к лечению пожилых людей, которые находятся на карантине в пансионатах Бергамо.