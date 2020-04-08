Путин призвал губернаторов направить планы по борьбе с коронавирусом в Госсовет

Ново-Огарево, 8 апреля. Президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов российских регионов представить Москве свои планы по борьбе с коронавирусом.

«Все ваши комплексные региональные планы и конкретные меры они должны быть немедленно направлены в рабочую группу Госсовета и правительство», — отметил он.

Напомним, что в среду Путин провел совещание с губернаторами в Ново-Огарево, которое было посвящено ситуации с коронавирусом. Говоря об эпидемии, глава государства выразил уверенность, что в конечном итоге Россия сможет успешно пережить коронавирус, как в свое время она пережила половцев и печенегов.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.

Большинство российских регионов ввели режим полной самоизоляции. Это значит, что выходить на улицу гражданам разрешается только для того, чтобы сходить в магазин, в аптеку, выбросить мусор или погулять с собакой. По словам президента РФ Владимира Путина, чем более жесткими будут карантинные меры, тем быстрее закончится эпидемия.