Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Религия в эпоху самоизоляции: церкви готовы «перенести» Пасху из-за коронавируса

250
0 Оставить комментарий

Религия в эпоху самоизоляции: церкви готовы «перенести» Пасху из-за коронавируса

«Религия в эпоху самоизоляции» — так назывался онлайн-эфир, который прошел в среду, 8 апреля, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Адекватность, понимание серьезности ситуации с коронавирусом и уважение к согражданам, как верующим, так и неверующим, проявили практически все религиозные деятели, принявшие участие в виртуальной пресс-конференции, посвященной тому, как разные конфессии приспособились к режиму самоизоляции. На этом фоне, скажем мягко, удивил представитель одной из старообрядческих церквей, который демонстративно занял противоположную позицию.

С революционным предложением выступил представитель российских пятидесятников, который заявил, что в связи со сложившейся ситуацией они готовы перенести публичное празднование Пасхи на более поздний срок. Эту позицию с некоторыми оговорками поддержал протоиерей Русской православной церкви.

Для тех, кто пропустил онлайн-репортаж, посвященный вмешательству коронавируса в дела духовные, Федеральное агентство новостей расскажет о самом главном из этой беседы.

Отец Фотий: Смысл Пасхи не в освещении куличей и яиц

Модераторы дискуссии связались с иеромонахом Русской православной церкви отцом Фотием, несколько лет назад ставшим победителем телевизионного шоу «Голос». Иеромонах, который соблюдает режим самоизоляции, считает, что нынешнее испытание для верующих — это возможность переосмыслить для себя какие-то важные вещи.

«На Пасху, которая отмечается 19 апреля, думаю, лучше поберечься и остаться дома, — призывает он. — Заручившись благословением патриарха, мы со спокойной совестью можем отмечать праздник в кругу семьи, поскольку в храме невозможно, чтобы все стояли на расстоянии 1,5 метра друг от друга».

Отец Фотий

По мнению иеромонаха, в связи со сложившейся непростой ситуацией можно даже отказаться от ритуала освящения яиц и куличей.

«На самом деле — это психологическая зависимость, — говорит он. — Смысл Пасхи не в освещении куличей и яиц. У всех праздников — Рождество, Крещение — свои атрибуты. Так и у Пасхи есть свои атрибуты — куличи и яйца. Но это именно атрибуты, а не суть праздника. Надо понимать, что мы отмечаем Воскресение Христа, это самая главная радость для нас. А вся атрибутика, кушанья, разговение — это уже вторая радость».

По мнению отца Фотия, в нынешних условиях служба онлайн может стать для верующих заменой похода в храм.

«Думаю, дух этого праздника все равно передается, даже через онлайн-трансляцию. Сейчас все на удаленке. И даже церковь, получается, тоже на удаленке. Так что можно говорить, что Пасха становится более семейным праздником. Если раньше это для кого-то был проходящий праздник, ежегодная традиция, то сейчас люди, понимая, что у них отняли, будут даже больше дорожить этим», — считает отец Фотий.

Глава еврейской общины Петербурга: Песах — семейный праздник

Председатель еврейской общины Петербурга Марк Грубарг напомнил, что изначально Песах (главный праздник иудаизма в память Исхода евреев из Египта, в этом году наступающий вечером 8 апреля) отмечался в семейной обстановке.

«Песах — это довольно семейный праздник, который всегда праздновался в кругу семьи, когда собирались взрослые и дети, читали историю от Сотворения мира до Исхода из Египта. Дети задавали ритуальные вопросы. Но в годы советской власти чуть ли не единственным атрибутом Песаха осталась маца — хлеб нашей бедности. Сам рассказ о Песахе знали немногие люди, поэтому при возрождении еврейской общины в 1990-е годы мы стали устраивать большие пасхальные седеры в синагоге, где в последние годы собирались до 400-500 человек», — рассказал Грубарг.

В этом году от этой полюбившейся многим традиции пришлось отказаться, как и от молитв в синагоге, которая, согласно правилам карантина, закрыта, отметил он.

«Всевышний, видимо, решил, что в этом году людям надо вернуться к празднованию в своих домах, поскольку есть уже много людей, которые могут сами рассказать историю Исхода детям и родственникам. Поэтому в этом году, когда синагога закрыта, празднование придет в дома, что является чрезвычайно важным, хотя за последние годы мы привыкли к другому», — говорит глава общины.

Марк Грубарг

По словам Грубарга, он с пониманием относится к беспрецедентным мерам по борьбе с коронавирусом, которые приняты в Израиле.

«Израиль — маленькая страна. В религиозных районах действительно очень большая плотность населения. Религиозный человек, который считает, что все от Бога, считает, что это болезнь и напасть тоже от Всевышнего, чтобы мы задумались над своей жизнью, оценили свои поступки.

Настало время уединения — может, мы что-то делаем не так, и это предупреждение. Но многие считают, что усиленная молитва может спасти ситуацию и привести к раскаянию. Поэтому отменить совместные молитвы — это тяжелое решение для настоящего верующего человека. Но в то же время мы понимаем — охрана здоровья человека в приоритете. Бог велел ценить человека, и ради него, если ситуация угрожает здоровью, отменяются даже правила субботы.

Конечно, Израиль беспокоится о своих гражданах, видя, какие колоссальные жертвы в Нью-Йорке в религиозных районах. Поэтому были введены столь жесткие меры. Думаю, они не противоречат еврейской традиции, но вызывают у верующих двойственные чувства. Но надо понимать, что молиться можно дома, молиться можно в любом месте. Конечно, лучше молиться в храме, еще лучше — у Стены плача. Но раз Всевышний так велел, может быть, это лучшее время для раскаяния и уединения», — говорит он.

Грубарг рассказал, что болезнь близко подступила к еврейской общине Петербурга: в городе был госпитализирован с пневмонией пожилой гость из Израиля, но благодаря искусству врачей все закончилось благополучно, мужчина полностью излечился. Коронавирусная инфекция лабораторно не была подтверждена, но симптомы были похожи.

Песах отмечают с 8 по 16 апреля

В Биробиджане Песах пройдет по-семейному

Главный раввин Биробиджана и Еврейской автономной области Эли Рисс рассказал, что местная еврейская община также приняла все меры предосторожности. Местная синагога закрыта, не проводятся молитвы и мероприятия.

«Вечером в среду наступает праздник Песах, но в этом году из-за пандемии было решено вместе не собираться. Было решено сделать по-другому: мы отправили праздничные наборы с поздравлениями каждому члену еврейской общины», — рассказал он.

По словам раввина, прихожане отнеслись к этому с пониманием, тем более, что среди верующих много пожилых людей, которые в особой группе риска.

«Я сегодня ходил по квартирам, где у нас пожилые люди, бабушки и дедушки, которые не могут выходить. Я им доставлял до дома пакет с питанием, мацой, клал у входа в квартиру и уходил, а они сами открывали дверь и забирали. Они сами боятся и переживают», — рассказал Рисс.

Меры предосторожности на Песах в Израиле

Настоятель католического прихода: Думаю, храмы должны быть открыты

Настоятель петербургского католического прихода Матери Божьей Лурдской священник Стефан Катинель рассказал, что, хотя костел остается открытым, прихожан в нем сейчас нет.

«На фоне пандемии коронавируса мы выполняем предписание нашего епископа, в котором говорится, чтобы мессы совершались приватно, без прихожан. По праздникам и торжествам мессы транслируются онлайн, а также в формате радио-молитв», — рассказал он.

При этом единолично прийти и помолиться можно, также по договоренности совершаются таинства: исповедь, евхаристия (причастие).

«Думаю, храмы должны оставаться открытыми, — отметил он. — Это впервые такая ситуация. 100 лет назад, когда была эпидемия испанки, храмы тоже оставались открытыми, и мессы совершались».

Нынешние ограничения непросты для верующих, признал священник.

«Все переживают, особенно старшее поколение. Бабушки звонят, даже плачут: как же так… Все привыкли перед Пасхой (католики ее встретят 12 апреля) пойти в храм, освятить пищу, быть на святой мессе, причаститься, исповедоваться», — говорит он.

Тем не менее, верующие с пониманием относятся к введенным ограничениям и готовы им следовать, подчеркнул настоятель одного из самых популярных католических приходов Петербурга.

Церковь Святой Анны так и не оправилась от пожара

Лютеране готовы следовать правилам

Настоятель пережившей страшный пожар лютеранской церкви святой Анны (Анненкирхе) Евгений Раскатов рассказал, что прихожане также готовы отмечать Пасху в семейном кругу (для лютеран она также наступит 12 апреля).

«Особенность лютеранской церкви в том, что мы не сакрализируем пространства церкви. Для нас нет деления, что сакрально, а что нет. Вся жизнь христианина сакральна. Да, есть особые виды богослужений. Богослужение, как таковое, должно осуществляться в храме: есть таинства, обряды.

Но с другой стороны есть рекомендации, которым мы считаем разумно следовать. Если храм начнет гореть, вряд ли кто-то продолжит богослужение. А сейчас именно такая ситуация, когда разумнее служить вне храма. Двери нашего храма закрыты. С другой стороны, мы активизировались через Интернет, стараемся не заканчивать наше служение, продолжаем быть церковью», — рассказал он.

Будда уходит в онлайн

Настоятель буддийского храма в Санкт-Петербурге Буда Бадмаев рассказал, что верующие, которых, по его словам, в Петербурге и на Северо-Западе около 30 тысяч, с пониманием отнеслись к введенным ограничениям в связи с пандемией, вызванной коронавирусом.

«Возражений не было. Думаю, люди с пониманием отнеслись. Считаю, что залогом того, чтобы болезнь не развивалась, является внутренняя духовная дисциплина. Самоизоляция этому способствует», — подчеркнул глава буддистов Северо-Запада РФ.

По его словам, по всей России, где есть буддийские дацаны, введен запрет на присутствие на службах верующих. Службы транслируются онлайн, этот формат нашел большое количество приверженцев: подключается более 150 человек, многие потом смотрят в записи.

«Думаю, это востребовано», — говорит Бадмаев.

Буда Бадмаев

Российские пятидесятники готовы «перенести» Пасху

Неожиданное заявление в ходе онлайн-пресс-конференции сделал начальствующий епископ российского объединенного Союза христиан веры евангельской-пятидесятников (РОСХВЕ) Сергей Ряховский, который выдвинул революционную идею «перенести» Пасху.

Отметим, российские пятидесятники отмечают праздники вместе с Русской православной церковью, так во вторник, 7 апреля, они отпраздновали Благовещение, а Светлое Христово Воскресенье готовятся отметить 19 апреля.

«Все наши церкви по всей стране перешли на онлайн-режим богослужений. Наши посещения богослужений в онлайн-режиме резко возросли. Это было даже для нас несколько неожиданно. Если, допустим, в церковь на обычное воскресное богослужение приходит 350-400 человек, то в онлайне — примерно 700 человек. После этого ретрансляцию смотрят две-три тысячи людей. Для нас это необычные цифры, мы сами такого не ожидали», — говорит он.

По словам лидера российских пятидесятников, проблему распространения коронавируса нельзя не учитывать, тем более, что в ряде стран, в том числе среди прихожан евангельских церквей, уже есть жертвы.

«Это тоже для нас печально. Даже в России это случилось в Брянске, к величайшему сожалению», — говорит епископ.

(По данным оперативного штаба в Брянской области зафиксировано 56 заражений коронавирусной инфекцией. Большинство заразившихся — прихожане евангельской церкви «Пробуждение» и люди, контактировавшие с ними).

Поэтому российские евангелисты-пятидесятники готовы отпраздновать Пасху одновременно со своими православными братьями, но в семейном кругу, отметил епископ Ряховский.

«В любом случае ночью с 18 на 19 мы будем праздновать семейную Пасху, как это было времена Исхода — Пасха же оттуда происходит. Как праздновал сам Христос с учениками, как праздновали в раннеапостольской церкви. Но потом мы сделаем еще раз публичное празднование, чтобы все наши прихожане вместе могли возрадоваться этому празднику. Наверное, мы немногие, кто готовы праздновать и семейную, и публичную Пасху — например, в июне».

Старообрядцы разошлись во мнениях

В ходе пресс-конференции к пресс-центру Медиагруппы «Патриот» подключились два настоятеля старообрядческих общин.

И если настоятель Невской старообрядческой поморской общины Владимир Шамарин показал себя разумным пастырем, то его коллега — епископ Евфимий Казанско-Вятский Русской православной старообрядческой церкви — прямо скажем, удивил.

Отец Владимир Шамарин объяснил, что для старообрядцев домашняя молитва естественна и привычна, поскольку эта церковь веками повергалась гонениям.

«Ввиду сложности ситуации мы сделали обращение к нашим прихожанам, попросив, в первую очередь пожилых людей, воздержаться от посещения храма», — отметил он.

Поскольку официального запрета на посещение храмов нет, принято решение, чтобы в церкви были только служители, в крайнем случае несколько прихожан, но, чтобы, хотя и малым количеством, с неполной торжественностью, служба все-таки совершалась».

К сожалению, для старообрядцев онлайн-службы оказались неподходящим форматом, признал он.

«Для нас это совершенно нетрадиционная форма, и, в общем, мы относимся к этому несколько с предубеждением, это все-таки не театр. Поэтому наши прихожане просто дома помолятся сами. У нас прихожане адекватные, конечно, телефонные звонки раздаются в храме, спрашивают о возможности посещения. Если несколько человек молодого возраста мы, в общем, допускам. Если три-четыре человека придет — это ведь не сделает погоды. Но по сути старообрядчество за века гонений привыкло молиться дома. Старообрядцы с детства приучены к домашней молитве, которая не противопоставляется церковной и имеет даже большее значение», — подчеркнул Шамарин.

Религия в эпоху самоизоляции: церкви готовы «перенести» Пасху из-за коронавируса

А вот отец Евфимий заявил, что в его епархии храмы остаются открытыми, службы идут при большом стечении народа, и ничего не предпринимая для ограничения посещений.

«Мы такое не исполняем. Мы за открытые храмы. Более того, я призываю в эти дни ходить в храмы и молиться Богу, чтобы язва (эпидемия) отошла. Я несу ответственность за свою паству перед Богом и учу, чтобы они — с одной стороны соблюдали указания, а с другой — не забывали Бога».

При этом в храме, в котором служит отец Ефимий, не отменяется ни целование креста, ни причастие с одной ложки (ложицы). По традиции епископ допивает то, что остается в чаше для причастия, напомнил он.

«Целование креста обязательно происходит. И — самое главное — и причастие происходит. Как известно, после причастия священник последний потребляет из этой ложки и из этой чаши», — рассказал он.

Мусульмане отказались от малого хаджа

В преддверии наступления священного месяца Рамадан представитель мусульман Мурманской области Раил Биккиняев рассказал, что последователи ислама в этом году вынуждены отказаться от малого хаджа, который совершается в это время в Мекку и Медину из-за введения соответствующего запрета Саудовской Аравией.

Вопрос о хадже на праздник Курбан-Байрам в конце июля пока под вопросом, сказал он.

«С начала всех профилактических мероприятий в регионе мы тоже закрыли мечеть, исламский центр в Мурманске, — рассказал Биккиняев. — Но, несмотря на это, в мечетях пятикратная молитва происходит, но только в присутствии одного-двух дежурных имамов. Остальные прихожане читают молитву у себя дома, находятся на самоизоляции, дисциплина у них хорошая, все понимают важность профилактических мер в регионе».

Он признал, что вопрос с коллективными ифтарами (обязательными для мусульман вечерними разговениями во время Рамадана, который наступает 24 апреля) остается открытым.

«Да, бывают коллективные ифтары. Но в связи с последними событиями мы, скорее всего, будем рекомендовать, чтобы это было на дому», — отметил он.

Мусульмане отказались от малого хаджа

Священник РПЦ: Нельзя ставить эгоцентризм выше Бога

В заключение снова предоставляем слово представителю Русской православной церкви. Кандидат богословия, доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов призывает не ставить свой эгоцентризм выше любви к Богу.

«Мы принимаем, что происходит в нашей жизни, как некую реальность, которую дает Бог. В этом праздновании Пасхи исключительное место занимает отношение к тем, кто может пострадать от нашего религиозного эгоцентризма. Многие верующие с удовольствием пошли бы в храмы и разделили радость Светлого Христова Воскресения, участвовали бы в таинствах. Но они остаются дома, чтобы не стать вольным или невольным источником передачи заразы тем, кто может от нее пострадать», — напомнил он.

К идее перенести публичное отмечание Пасхи протоирей Великанов отнесся в целом положительно.

Естественно, церковное отмечание Пасхи перенесено быть не может, а вот публичное празднование можно перенести на время отдания праздника (40-й день после Пасхи), считает Великанов.

«Мы говорим о церкви, как о живом теле Христовом, как о живом организме. Все, что живо, способно проявлять гибкость и способность подстраиваться к изменяющимся обстоятельствам, с которыми мы сталкиваемся.

То, что произошло очень много измерений, — для меня это просто глоток свежего воздуха. Это говорит, что церковь — она живая, она способна изменять многие, даже казавшиеся раньше незыблемым. Тут нужны подходы именно практические, не касающиеся содержательных вещей, чтобы засвидетельствовать ответственное отношение к людям, которые ходят в храм», — подчеркнул отец Павел.

Новости партнеров

Новости партнеров