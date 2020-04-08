Религия в эпоху самоизоляции: церкви готовы «перенести» Пасху из-за коронавируса

«Религия в эпоху самоизоляции» — так назывался онлайн-эфир, который прошел в среду, 8 апреля, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Адекватность, понимание серьезности ситуации с коронавирусом и уважение к согражданам, как верующим, так и неверующим, проявили практически все религиозные деятели, принявшие участие в виртуальной пресс-конференции, посвященной тому, как разные конфессии приспособились к режиму самоизоляции. На этом фоне, скажем мягко, удивил представитель одной из старообрядческих церквей, который демонстративно занял противоположную позицию.

С революционным предложением выступил представитель российских пятидесятников, который заявил, что в связи со сложившейся ситуацией они готовы перенести публичное празднование Пасхи на более поздний срок. Эту позицию с некоторыми оговорками поддержал протоиерей Русской православной церкви.

Для тех, кто пропустил онлайн-репортаж, посвященный вмешательству коронавируса в дела духовные, Федеральное агентство новостей расскажет о самом главном из этой беседы.

Отец Фотий: Смысл Пасхи не в освещении куличей и яиц

Модераторы дискуссии связались с иеромонахом Русской православной церкви отцом Фотием, несколько лет назад ставшим победителем телевизионного шоу «Голос». Иеромонах, который соблюдает режим самоизоляции, считает, что нынешнее испытание для верующих — это возможность переосмыслить для себя какие-то важные вещи.

«На Пасху, которая отмечается 19 апреля, думаю, лучше поберечься и остаться дома, — призывает он. — Заручившись благословением патриарха, мы со спокойной совестью можем отмечать праздник в кругу семьи, поскольку в храме невозможно, чтобы все стояли на расстоянии 1,5 метра друг от друга».

По мнению иеромонаха, в связи со сложившейся непростой ситуацией можно даже отказаться от ритуала освящения яиц и куличей.

«На самом деле — это психологическая зависимость, — говорит он. — Смысл Пасхи не в освещении куличей и яиц. У всех праздников — Рождество, Крещение — свои атрибуты. Так и у Пасхи есть свои атрибуты — куличи и яйца. Но это именно атрибуты, а не суть праздника. Надо понимать, что мы отмечаем Воскресение Христа, это самая главная радость для нас. А вся атрибутика, кушанья, разговение — это уже вторая радость».

По мнению отца Фотия, в нынешних условиях служба онлайн может стать для верующих заменой похода в храм.

«Думаю, дух этого праздника все равно передается, даже через онлайн-трансляцию. Сейчас все на удаленке. И даже церковь, получается, тоже на удаленке. Так что можно говорить, что Пасха становится более семейным праздником. Если раньше это для кого-то был проходящий праздник, ежегодная традиция, то сейчас люди, понимая, что у них отняли, будут даже больше дорожить этим», — считает отец Фотий.

Глава еврейской общины Петербурга: Песах — семейный праздник

Председатель еврейской общины Петербурга Марк Грубарг напомнил, что изначально Песах (главный праздник иудаизма в память Исхода евреев из Египта, в этом году наступающий вечером 8 апреля) отмечался в семейной обстановке.

«Песах — это довольно семейный праздник, который всегда праздновался в кругу семьи, когда собирались взрослые и дети, читали историю от Сотворения мира до Исхода из Египта. Дети задавали ритуальные вопросы. Но в годы советской власти чуть ли не единственным атрибутом Песаха осталась маца — хлеб нашей бедности. Сам рассказ о Песахе знали немногие люди, поэтому при возрождении еврейской общины в 1990-е годы мы стали устраивать большие пасхальные седеры в синагоге, где в последние годы собирались до 400-500 человек», — рассказал Грубарг.

В этом году от этой полюбившейся многим традиции пришлось отказаться, как и от молитв в синагоге, которая, согласно правилам карантина, закрыта, отметил он.

«Всевышний, видимо, решил, что в этом году людям надо вернуться к празднованию в своих домах, поскольку есть уже много людей, которые могут сами рассказать историю Исхода детям и родственникам. Поэтому в этом году, когда синагога закрыта, празднование придет в дома, что является чрезвычайно важным, хотя за последние годы мы привыкли к другому», — говорит глава общины.

По словам Грубарга, он с пониманием относится к беспрецедентным мерам по борьбе с коронавирусом, которые приняты в Израиле.

«Израиль — маленькая страна. В религиозных районах действительно очень большая плотность населения. Религиозный человек, который считает, что все от Бога, считает, что это болезнь и напасть тоже от Всевышнего, чтобы мы задумались над своей жизнью, оценили свои поступки. Настало время уединения — может, мы что-то делаем не так, и это предупреждение. Но многие считают, что усиленная молитва может спасти ситуацию и привести к раскаянию. Поэтому отменить совместные молитвы — это тяжелое решение для настоящего верующего человека. Но в то же время мы понимаем — охрана здоровья человека в приоритете. Бог велел ценить человека, и ради него, если ситуация угрожает здоровью, отменяются даже правила субботы. Конечно, Израиль беспокоится о своих гражданах, видя, какие колоссальные жертвы в Нью-Йорке в религиозных районах. Поэтому были введены столь жесткие меры. Думаю, они не противоречат еврейской традиции, но вызывают у верующих двойственные чувства. Но надо понимать, что молиться можно дома, молиться можно в любом месте. Конечно, лучше молиться в храме, еще лучше — у Стены плача. Но раз Всевышний так велел, может быть, это лучшее время для раскаяния и уединения», — говорит он.

Грубарг рассказал, что болезнь близко подступила к еврейской общине Петербурга: в городе был госпитализирован с пневмонией пожилой гость из Израиля, но благодаря искусству врачей все закончилось благополучно, мужчина полностью излечился. Коронавирусная инфекция лабораторно не была подтверждена, но симптомы были похожи.

В Биробиджане Песах пройдет по-семейному

Главный раввин Биробиджана и Еврейской автономной области Эли Рисс рассказал, что местная еврейская община также приняла все меры предосторожности. Местная синагога закрыта, не проводятся молитвы и мероприятия.

«Вечером в среду наступает праздник Песах, но в этом году из-за пандемии было решено вместе не собираться. Было решено сделать по-другому: мы отправили праздничные наборы с поздравлениями каждому члену еврейской общины», — рассказал он.

По словам раввина, прихожане отнеслись к этому с пониманием, тем более, что среди верующих много пожилых людей, которые в особой группе риска.

«Я сегодня ходил по квартирам, где у нас пожилые люди, бабушки и дедушки, которые не могут выходить. Я им доставлял до дома пакет с питанием, мацой, клал у входа в квартиру и уходил, а они сами открывали дверь и забирали. Они сами боятся и переживают», — рассказал Рисс.

Настоятель католического прихода: Думаю, храмы должны быть открыты

Настоятель петербургского католического прихода Матери Божьей Лурдской священник Стефан Катинель рассказал, что, хотя костел остается открытым, прихожан в нем сейчас нет.

«На фоне пандемии коронавируса мы выполняем предписание нашего епископа, в котором говорится, чтобы мессы совершались приватно, без прихожан. По праздникам и торжествам мессы транслируются онлайн, а также в формате радио-молитв», — рассказал он.

При этом единолично прийти и помолиться можно, также по договоренности совершаются таинства: исповедь, евхаристия (причастие).

«Думаю, храмы должны оставаться открытыми, — отметил он. — Это впервые такая ситуация. 100 лет назад, когда была эпидемия испанки, храмы тоже оставались открытыми, и мессы совершались».

Нынешние ограничения непросты для верующих, признал священник.

«Все переживают, особенно старшее поколение. Бабушки звонят, даже плачут: как же так… Все привыкли перед Пасхой (католики ее встретят 12 апреля) пойти в храм, освятить пищу, быть на святой мессе, причаститься, исповедоваться», — говорит он.

Тем не менее, верующие с пониманием относятся к введенным ограничениям и готовы им следовать, подчеркнул настоятель одного из самых популярных католических приходов Петербурга.

Лютеране готовы следовать правилам

Настоятель пережившей страшный пожар лютеранской церкви святой Анны (Анненкирхе) Евгений Раскатов рассказал, что прихожане также готовы отмечать Пасху в семейном кругу (для лютеран она также наступит 12 апреля).

«Особенность лютеранской церкви в том, что мы не сакрализируем пространства церкви. Для нас нет деления, что сакрально, а что нет. Вся жизнь христианина сакральна. Да, есть особые виды богослужений. Богослужение, как таковое, должно осуществляться в храме: есть таинства, обряды. Но с другой стороны есть рекомендации, которым мы считаем разумно следовать. Если храм начнет гореть, вряд ли кто-то продолжит богослужение. А сейчас именно такая ситуация, когда разумнее служить вне храма. Двери нашего храма закрыты. С другой стороны, мы активизировались через Интернет, стараемся не заканчивать наше служение, продолжаем быть церковью», — рассказал он.

Будда уходит в онлайн

Настоятель буддийского храма в Санкт-Петербурге Буда Бадмаев рассказал, что верующие, которых, по его словам, в Петербурге и на Северо-Западе около 30 тысяч, с пониманием отнеслись к введенным ограничениям в связи с пандемией, вызванной коронавирусом.

«Возражений не было. Думаю, люди с пониманием отнеслись. Считаю, что залогом того, чтобы болезнь не развивалась, является внутренняя духовная дисциплина. Самоизоляция этому способствует», — подчеркнул глава буддистов Северо-Запада РФ.

По его словам, по всей России, где есть буддийские дацаны, введен запрет на присутствие на службах верующих. Службы транслируются онлайн, этот формат нашел большое количество приверженцев: подключается более 150 человек, многие потом смотрят в записи.

«Думаю, это востребовано», — говорит Бадмаев.

Российские пятидесятники готовы «перенести» Пасху

Неожиданное заявление в ходе онлайн-пресс-конференции сделал начальствующий епископ российского объединенного Союза христиан веры евангельской-пятидесятников (РОСХВЕ) Сергей Ряховский, который выдвинул революционную идею «перенести» Пасху.

Отметим, российские пятидесятники отмечают праздники вместе с Русской православной церковью, так во вторник, 7 апреля, они отпраздновали Благовещение, а Светлое Христово Воскресенье готовятся отметить 19 апреля.

«Все наши церкви по всей стране перешли на онлайн-режим богослужений. Наши посещения богослужений в онлайн-режиме резко возросли. Это было даже для нас несколько неожиданно. Если, допустим, в церковь на обычное воскресное богослужение приходит 350-400 человек, то в онлайне — примерно 700 человек. После этого ретрансляцию смотрят две-три тысячи людей. Для нас это необычные цифры, мы сами такого не ожидали», — говорит он.

По словам лидера российских пятидесятников, проблему распространения коронавируса нельзя не учитывать, тем более, что в ряде стран, в том числе среди прихожан евангельских церквей, уже есть жертвы.

«Это тоже для нас печально. Даже в России это случилось в Брянске, к величайшему сожалению», — говорит епископ.

(По данным оперативного штаба в Брянской области зафиксировано 56 заражений коронавирусной инфекцией. Большинство заразившихся — прихожане евангельской церкви «Пробуждение» и люди, контактировавшие с ними).

Поэтому российские евангелисты-пятидесятники готовы отпраздновать Пасху одновременно со своими православными братьями, но в семейном кругу, отметил епископ Ряховский.

«В любом случае ночью с 18 на 19 мы будем праздновать семейную Пасху, как это было времена Исхода — Пасха же оттуда происходит. Как праздновал сам Христос с учениками, как праздновали в раннеапостольской церкви. Но потом мы сделаем еще раз публичное празднование, чтобы все наши прихожане вместе могли возрадоваться этому празднику. Наверное, мы немногие, кто готовы праздновать и семейную, и публичную Пасху — например, в июне».

Старообрядцы разошлись во мнениях

В ходе пресс-конференции к пресс-центру Медиагруппы «Патриот» подключились два настоятеля старообрядческих общин.

И если настоятель Невской старообрядческой поморской общины Владимир Шамарин показал себя разумным пастырем, то его коллега — епископ Евфимий Казанско-Вятский Русской православной старообрядческой церкви — прямо скажем, удивил.

Отец Владимир Шамарин объяснил, что для старообрядцев домашняя молитва естественна и привычна, поскольку эта церковь веками повергалась гонениям.

«Ввиду сложности ситуации мы сделали обращение к нашим прихожанам, попросив, в первую очередь пожилых людей, воздержаться от посещения храма», — отметил он.

Поскольку официального запрета на посещение храмов нет, принято решение, чтобы в церкви были только служители, в крайнем случае несколько прихожан, но, чтобы, хотя и малым количеством, с неполной торжественностью, служба все-таки совершалась».

К сожалению, для старообрядцев онлайн-службы оказались неподходящим форматом, признал он.

«Для нас это совершенно нетрадиционная форма, и, в общем, мы относимся к этому несколько с предубеждением, это все-таки не театр. Поэтому наши прихожане просто дома помолятся сами. У нас прихожане адекватные, конечно, телефонные звонки раздаются в храме, спрашивают о возможности посещения. Если несколько человек молодого возраста мы, в общем, допускам. Если три-четыре человека придет — это ведь не сделает погоды. Но по сути старообрядчество за века гонений привыкло молиться дома. Старообрядцы с детства приучены к домашней молитве, которая не противопоставляется церковной и имеет даже большее значение», — подчеркнул Шамарин.

А вот отец Евфимий заявил, что в его епархии храмы остаются открытыми, службы идут при большом стечении народа, и ничего не предпринимая для ограничения посещений.

«Мы такое не исполняем. Мы за открытые храмы. Более того, я призываю в эти дни ходить в храмы и молиться Богу, чтобы язва (эпидемия) отошла. Я несу ответственность за свою паству перед Богом и учу, чтобы они — с одной стороны соблюдали указания, а с другой — не забывали Бога».

При этом в храме, в котором служит отец Ефимий, не отменяется ни целование креста, ни причастие с одной ложки (ложицы). По традиции епископ допивает то, что остается в чаше для причастия, напомнил он.

«Целование креста обязательно происходит. И — самое главное — и причастие происходит. Как известно, после причастия священник последний потребляет из этой ложки и из этой чаши», — рассказал он.

Мусульмане отказались от малого хаджа

В преддверии наступления священного месяца Рамадан представитель мусульман Мурманской области Раил Биккиняев рассказал, что последователи ислама в этом году вынуждены отказаться от малого хаджа, который совершается в это время в Мекку и Медину из-за введения соответствующего запрета Саудовской Аравией.

Вопрос о хадже на праздник Курбан-Байрам в конце июля пока под вопросом, сказал он.

«С начала всех профилактических мероприятий в регионе мы тоже закрыли мечеть, исламский центр в Мурманске, — рассказал Биккиняев. — Но, несмотря на это, в мечетях пятикратная молитва происходит, но только в присутствии одного-двух дежурных имамов. Остальные прихожане читают молитву у себя дома, находятся на самоизоляции, дисциплина у них хорошая, все понимают важность профилактических мер в регионе».

Он признал, что вопрос с коллективными ифтарами (обязательными для мусульман вечерними разговениями во время Рамадана, который наступает 24 апреля) остается открытым.

«Да, бывают коллективные ифтары. Но в связи с последними событиями мы, скорее всего, будем рекомендовать, чтобы это было на дому», — отметил он.

Священник РПЦ: Нельзя ставить эгоцентризм выше Бога

В заключение снова предоставляем слово представителю Русской православной церкви. Кандидат богословия, доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов призывает не ставить свой эгоцентризм выше любви к Богу.

«Мы принимаем, что происходит в нашей жизни, как некую реальность, которую дает Бог. В этом праздновании Пасхи исключительное место занимает отношение к тем, кто может пострадать от нашего религиозного эгоцентризма. Многие верующие с удовольствием пошли бы в храмы и разделили радость Светлого Христова Воскресения, участвовали бы в таинствах. Но они остаются дома, чтобы не стать вольным или невольным источником передачи заразы тем, кто может от нее пострадать», — напомнил он.

К идее перенести публичное отмечание Пасхи протоирей Великанов отнесся в целом положительно.

Естественно, церковное отмечание Пасхи перенесено быть не может, а вот публичное празднование можно перенести на время отдания праздника (40-й день после Пасхи), считает Великанов.