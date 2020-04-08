В Китае назвали российский Су-57 угрозой господству ВВС США

Пекин, 8 апреля. Российский истребитель пятого поколения Су-57 вместе с помощником в виде ударного беспилотника ставят под угрозу господство США, которых ранее признавали лидерами в разработке и производстве таких самолетов. Об этом заявило китайское издание Sohu.

Авторы статьи отметили, что производить боевые самолеты пятого поколения может далеко не каждая страна. Вашингтон занялся их разработкой более 20 лет назад, но появление российского Су-57 и китайского J-20 превратило однозначное доминирование США в противостояние трех сторон.

«Нельзя не отметить, что истребитель Су-57 был опробован в реальных боевых условиях в Сирии. Это стало отличным опытом и определило предназначение самолета», — указывается в статье.

Китайское издание обратило внимание на недавний ролик Минобороны РФ, на кадрах которого пилоты продемонстрировали выполнение Су-57 различных маневров. Особенно выделяется эпизод с запуском ракеты «воздух-воздух» из внутреннего отсека.

Авторы статьи считают, что работа истребителя в паре с беспилотником сделает их сильнейшими в мире.

«Су-57 представляет угрозу господству ВВС США, а вместе с тяжелым ударным беспилотником он сможет заставить поволноваться F-22», — констатируется в материале.

Ранее журналисты французского издания Capital восхитились перспективным истребителем Су-57 и даже назвали его «жемчужиной российской авиации». Авторы отметили, что самолет способен летать на предельно низкой высоте и при этом выполнять сложнейшие элементы высшего пилотажа. Они констатировали, что Су-57 показывает выдающуюся маневренность.