Эксперты назвали обращение Путина предупреждением российским губернаторам

Президент России Владимир Путин 8 апреля провел совещание с главами российских регионов, посвященное предотвращению распространения COVID-19. В нем глава государства обозначил новые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, помощи предпринимателям и простым гражданам России, оказавшимся в непростой жизненной ситуации.

Эксперты Федерального агентства новостей увидели в обращении президента предупреждение главам регионов о необходимости неукоснительно выполнять предложенные им меры. С другой стороны, обращение Путина непосредственно к гражданам поддерживает россиян в сложившейся ситуации самоизоляции, отмечают собеседники ФАН.

Выплаты в срок

Неотложной задачей, стоящей перед российской властью в настоящее время, Владимир Путин назвал наращивание ресурсов и возможностей системы здравоохранения России.

Необходимая федеральная поддержка уже поступила в регионы: 33 миллиарда рублей были направлены на развертывание дополнительных специализированных, полностью оснащенных коек в больницах и инфекционных отделениях.

Еще около 13 миллиардов рублей были выделены на закупку медицинской техники — это в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, реанимобили и машины скорой помощи. Эти деньги поступят в российские регионы уже в апреле.

«Сейчас мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе», — подчеркнул президент.

Российские власти предусмотрели дополнительные выплаты для врачей и медсестер за особые условия труда и повышенную нагрузку.

«Средства из федерального бюджета на эти цели — более 10 миллиардов рублей — выделены и в ближайшее время поступят в регионы. Люди должны получать такие выплаты в срок, без задержек», — обозначил цифры выплат глава государства.

Самые важные люди

На три месяца, начиная с апреля, будет установлена специальная федеральная выплата специалистам, которые непосредственно работают с зараженными коронавирусом, пообещал российский лидер.

«Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала — фельдшеров, медсестер — 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала — 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — 25 тысяч рублей», — пояснил Владимир Путин.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Наталья Санина в интервью ФАН отметила особое внимание президента к работникам медицины.

«Я просто сидела у экрана и думала: как здорово, что пусть даже и коронавирус, но дал понимание, что мы, медики, — далеко не последние, а то и самые важные люди в стране, — рассказала Санина. — Медики должны получать нормальную зарплату и нормальные условия работы. Причем не только в пандемию».

Важно создать такие условия в российском здравоохранении, чтобы молодежь стремилась становиться врачами, рассуждает парламентарий. Суммы, которые правительство будет выплачивать врачам, действительно большие, констатирует Санина.

«Сейчас люди, которые работают с коронавирусными больными, уже имеют надбавку, а это еще и дополнительная надбавка. Конечно, это очень неплохо. Ведь работа с этой инфекцией — непростая и опасная», — признает собеседник ФАН.

Головы полетят

Для решения задач борьбы с коронавирусной инфекцией властям субъектов федерации будут предоставлены широкие полномочия. Дело в том, что действовать по единому шаблону сейчас не только неэффективно, но и вредно, подчеркнул президент.

«У вас есть все возможности работать адресно и выверенно, учитывать ситуацию в каждом населенном пункте, на конкретных предприятиях, в субъекте федерации в целом, принимать адекватные, хорошо просчитанные профилактические меры, главная цель которых — защита жизни и здоровья людей», — обратился Путин к руководителям регионов.

Однако при этом нельзя останавливать экономику и прекращать транспортное сообщение между регионами, уверен глава государства.

«Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести», — предупредил президент.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в интервью ФАН назвал меры, предложенные президентом, сбалансированными.

«С одной стороны, мы активно, с вовлечением всего общества, минимизируем развитие эпидемии коронавируса на территории России. С другой, страна должна жить и работать», — поясняет Мартынов.

Так, режим самоизоляции, объявленный до конца апреля, будет постепенно ослабляться в различных регионах страны.

На данный момент система российского здравоохранения мобилизовалась, она готова к новым вызовам. Поэтому под ответственность региональных властей в тех или иных регионах карантинные меры могут быть ослаблены, добавил политолог.

Российские власти сработали на опережение и приняли меры, которые нам позволяют достаточно уверенно, в отличие от других стран, переживать этот кризис, заключил собеседник ФАН.

В России достаточно ресурсов для выполнения всех решений президента. Проблема заключается в их исполнении на местах, отмечает в беседе с корреспондентом ФАН генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Путин говорил об этом железным голосом. Сначала президент озвучивает меры поддержки, а потом это спускается на региональный уровень, и бюрократические препоны не дают людям воспользоваться предложенными Кремлем возможностями», — рассуждает политолог.

Это не дает реализовать инициативы президента, а заодно формирует недовольство верховной властью, добавил Мухин. Именно на региональном уровне необходимо сосредоточить все усилия для того, чтобы подобные риски были пресечены.

«Думаю, именно в этом смысл нынешнего обращения Владимира Путина. Если главы регионов не услышат этого, то уже понятно — полетят головы, в кадровом смысле. Дело не ограничится двумя-тремя регионами: речь идет о десятках губернаторов», — уверен собеседник ФАН.

«Просто и необременительно»

В текущей ситуации важно минимизировать кризисные явления и смягчить удар для бизнеса. Для поддержки российских предпринимателей президент решил ввести ряд дополнительных мер.

Во-первых, всем пострадавшим от коронавируса предприятиям малого и среднего бизнеса предоставляется отсрочка по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев. Эта мера аналогична принятым ранее решениям в отношении микропредприятий.

Во-вторых, для малого и среднего бизнеса предусмотрена отсрочка по всем налогам, кроме НДС, на ближайшие полгода. Путин подчеркнул: задолженность по долгам будет реструктуризирована. Ее можно будет погашать плавно, в течение года.

Также президент поручил правительству и Центробанку в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Такая помощь будет оказана тем предприятиям, которые сохраняют занятость.

Тем же россиянам, которые потеряли работу, поддержка будет оказываться адресно. В частности, семьям, имеющим право на материнский капитал, будут выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте до трех лет включительно, уже начиная с апреля. В июне, на месяц раньше запланированного срока, начнутся аналогичные выплаты семьям с детьми от трех до семи лет включительно. При этом для тех, кто временно признан безработным, не будет учитываться доход на прошлом месте работы. Это сделано для того, чтобы расширить круг адресатов такой целевой поддержки.

Гражданам, потерявшим работу и обратившимся в этом марте в службу занятости, в апреле, мае и июне будет выплачено максимальное пособие по безработице — в размере МРОТ — 12 тысяч 130 рублей.

«Прошу при этом сделать так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно, в дистанционном порядке», — добавил президент.

Печенеги, половцы и вирус

Президент призвал расширить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам, чтобы такая мера поддержки была доступна большему числу россиян.

В конце Владимир Путин обратился непосредственно к российским гражданам.

«Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем», — заявил российский лидер.

То, что Путин выступает уже в третий раз с обращением, — это очень хорошо, уверена депутат Госдумы Наталья Санина.

«Это поддерживает население, это окрыляет людей. Предложенные Путиным меры поддержки — это то, что очень важно сейчас для нашей страны», — пояснила парламентарий.

Путин в данном случае обращается непосредственно к каждому гражданину и дает людям уверенность в завтрашнем дне, добавила она. Ранее депутат Санина объяснила важность решения президента о выплатах борющимся с COVID-19 медикам

Владимир Путин уже дважды обращался к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. 25 марта президент объявил нерабочей неделю с 26 марта до 5 апреля. Впоследствии он продлил нерабочие дни до 30 апреля.