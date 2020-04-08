Лолита в обтягивающем костюме продемонстрировала результаты экстремальной диеты

Москва, 8 апреля. Российская эстрадная певица Лолита Милявская показала поклонникам новый сценический костюм, изумительно подчеркивающий ее фигуру.

Певица опубликовала в своем Instagram короткий видеоролик, на кадрах которого она запечатлена в облегающем костюме бежевого цвета со стразами. Певица отметила, что костюм был создан для ее большого шоу в Crocus City Hall в Москве, однако из-за отмены концерта ей больше негде его показать, поэтому она пришла в нем на вечернее шоу Ивана Урганта.

«Надеюсь, сегодня покорю сама себя. По-моему, я крутая тетка!» — рассуждает Лолита, позируя перед зеркалом.

Подписчики высоко оценили костюм Милявской, однако их больше удивил внешний вид певицы. Фанаты восхитились результатами работы певицы над собой, обратив внимание на ее стройные ноги и талию.

«Прекрасный результат. Рецепт? Работа в саду?» — интересуется mariannagukengeimer.

«Вот правду говорят, что развод женщинам только на пользу идет», — отмечает demidova3683.

«Супер, молодец! Реально крутая женщина!» — пишет natasha8154546.

«Какая же красотка. Идеальная форма», — отмечает dr_smail777.

«У меня только один вопрос. Почему при муже нельзя так хорошо выглядеть?» — спрашивает anna__hom.

Ранее Лолита рассказала, что ей удалось заметно похудеть благодаря помощи эндокринолога. По ее словам, диете предшествовала сдача анализов, что позволило установить, какие именно продукты следует исключить из рациона.