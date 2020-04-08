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Лолита в обтягивающем костюме продемонстрировала результаты экстремальной диеты

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Лолита в обтягивающем костюме продемонстрировала результаты экстремальной диетыМосква, 8 апреля. Российская эстрадная певица Лолита Милявская показала поклонникам новый сценический костюм, изумительно подчеркивающий ее фигуру.

Певица опубликовала в своем Instagram короткий видеоролик, на кадрах которого она запечатлена в облегающем костюме бежевого цвета со стразами. Певица отметила, что костюм был создан для ее большого шоу в Crocus City Hall в Москве, однако из-за отмены концерта ей больше негде его показать, поэтому она пришла в нем на вечернее шоу Ивана Урганта.

«Надеюсь, сегодня покорю сама себя. По-моему, я крутая тетка!» — рассуждает Лолита, позируя перед зеркалом.

Лолита в обтягивающем костюме продемонстрировала результаты экстремальной диеты

Подписчики высоко оценили костюм Милявской, однако их больше удивил внешний вид певицы. Фанаты восхитились результатами работы певицы над собой, обратив внимание на ее стройные ноги и талию.

«Прекрасный результат. Рецепт? Работа в саду?» — интересуется mariannagukengeimer.

«Вот правду говорят, что развод женщинам только на пользу идет», — отмечает demidova3683.

«Супер, молодец! Реально крутая женщина!» — пишет natasha8154546.

«Какая же красотка. Идеальная форма», — отмечает dr_smail777.

«У меня только один вопрос. Почему при муже нельзя так хорошо выглядеть?» — спрашивает anna__hom.

Ранее Лолита рассказала, что ей удалось заметно похудеть благодаря помощи эндокринолога. По ее словам, диете предшествовала сдача анализов, что позволило установить, какие именно продукты следует исключить из рациона.

 

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