Депутат Вострецов призвал олигархов искупить грехи и отдать деньги в бюджет

Москва, 8 апреля. Депутат Государственной Думы Сергей Вострецов в беседе с Федеральным агентством новостей предложил бизнесменам со сверхдоходами отдать часть денег в бюджет страны, чтобы помочь пережить экономические потрясения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.
«Из-за коронавируса сейчас происходит переосмысление отношения к жизни. Все олигархи должны оставить по 10 миллионов долларов на жизнь себе и своим семьям, а остальные деньги перевести в бюджеты своих государств. Это позволит им избавиться от греха стяжательства и восстановить справедливость», — сказал парламентарий.
Это предложение касается и представителей российского бизнеса. По мнению Вострецова, перевод средств в казну, сделанный олигархами, покажет, что Россия «поистине богата», поскольку у нее есть социально ответственные граждане.
«В свое время не совсем честно приватизированные предприятия и земли России позволили горстке граждан сказочно обогатиться. Есть, конечно, и другие предприниматели, которые благодаря своим морально деловым качествам смогли сколотить большие капиталы. Но без граждан и государства, в котором они осуществили свои проекты, это было бы невозможно. Сегодняшняя ситуация показала бренность всех мирских благ. Без духовности жизни вообще не будет. Думаю, если эти люди переведут большую часть своих средств в бюджет государства, это покажет, что наша страна поистине богата, потому что имеет таких социально ответственных граждан», — подытожил депутат.