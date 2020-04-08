Депутат Вострецов призвал олигархов искупить грехи и отдать деньги в бюджет

Москва, 8 апреля. Депутат Государственной Думы Сергей Вострецов в беседе с Федеральным агентством новостей предложил бизнесменам со сверхдоходами отдать часть денег в бюджет страны, чтобы помочь пережить экономические потрясения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

«Из-за коронавируса сейчас происходит переосмысление отношения к жизни. Все олигархи должны оставить по 10 миллионов долларов на жизнь себе и своим семьям, а остальные деньги перевести в бюджеты своих государств. Это позволит им избавиться от греха стяжательства и восстановить справедливость», — сказал парламентарий.

Это предложение касается и представителей российского бизнеса. По мнению Вострецова, перевод средств в казну, сделанный олигархами, покажет, что Россия «поистине богата», поскольку у нее есть социально ответственные граждане.