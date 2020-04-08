Названы четыре привычки, позволяющие прожить долгую жизнь без хронических заболеваний

Москва, 8 апреля. Риск развития хронических заболеваний после 40 лет связан с поддержанием определенного образа жизни. К такому выводу пришли американские ученые, сообщил JAMA Internal Medicine.

Эксперты проанализировали данные более 116 тысяч участников 12 различных исследований.

Оказалось, что те, у кого индекс массы тела ниже 25, а также соблюдает хотя бы одно из трех правил (не курить, употребление алкоголя в умеренном количестве, физическая активность), в среднем живут до 70,3 года без хронических заболеваний.

Многие факторы влияют на здоровье человека, но какие их комбинации оказывали наибольший эффект оставалось под вопросом. Исследователи решили определить оптимальную комбинацию факторов здорового образа жизни, при которой снижается риск появления хронических заболеваний.

Самой здоровой комбинацией оказались контроль веса и соблюдение хотя бы двух из трех факторов: отказ от курение, умеренное употребление спиртного, физическая активность. Участники исследований, которые придерживались такого образа жизни, в среднем жили 70,3 года без хронических заболеваний.

Авторы исследовательской работы полагают, что здоровый образ жизни может быть разным и все равно оставаться оптимальным. При этом отсутствие лишнего веса играет главную роль.