Российский ЦПВС предотвратил массовую резню между сирийцами и друзами в Эс-Сувейде

Столкновения вооруженных банд, взаимные обвинения и кампании по дискредитации – с чем приходится бороться российским специалистам для нормализации ситуации на юге Сирии. Почему участие РФ необходимо для обеспечения мира в арабской стране Федеральному агентству новостей (ФАН) объяснил военный эксперт Игорь Коротченко.

Источник Федерального агентства новостей в Сирийской арабской армии (САА) сообщил о перестрелке между бойцами бригады аль-Ауди и бандгруппой Яхья-ан-Наджина на юге провинции Эс-Сувейда, недалеко от населенного пункта Аль-Курайя.

Как отмечается, перестрелка, которая произошла 27 марта 2020 года, привлекла внимание народного ополчения друзов из ближайшего населенного пункта, вынудив их отправиться на место инцидента. Однако из-за неразберихи, друзы атаковали людей аль-Ауди, в результате были убиты 7 человек, несколько ранено, а также 2 друзов оказались в плену.

Остановить эскалацию конфликта в южных сирийских провинциях вызвались представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) совместно с 1-м сирийским армейским корпусом.

В результате переговоров, устроенных при посредничестве российских специалистов, удалось наладить контакт между сторонами конфликта, добиться возвращения заложников и тел убитых, а также прекращения работы наблюдательного поста группы аль-Ауди близ населенного пункта Аль-Курайя.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с ФАН разъяснил важность участия российских специалистов при разрешении конфликтных ситуациях в Сирии.

«Российское военное командование в Сирии действует из складывающейся ситуации, которая непростая и сложная. Поэтому все действия направлены на обеспечение стабильности и мира, с целью дать возможность нормальному развитию провинций, которые перешли под контроль официальных властей страны. Эта деятельность была и остается главной задачей России», — замечает Игорь Коротченко.

Неудачная попытка дискредитации

Стоит обратить внимание, что несмотря на успешность переговоров, представителей друзов решили попытаться дискредитировать миротворческую работу России в Сирии. В частности, проживающий в Палестине шейх друзов Мукфита Арифа и проживающий в Германии Масхихур Хашшо запустили в социальных сетях информационную кампанию, в которой пытались убедить общественность в планах РФ поддерживать суннитское население провинции Даръа в борьбе против друзов.

Также в Сети были опубликованы кадры похищенных жителей провинции Даръа, которых пытали и держат в заложниках. При этом записи содержали обвинения в адрес банд провинции Эс-Сувейда. Несмотря на то, что все старейшины и шейхи осудили кадры и объявили о непричастности, среди местных жителей на юге Сирии начали споры и взаимные обвинения.

شخصيات من حوران تدعو إلى وأد الفتنة: الفيديوهات المسربة سياسة أسدية لتطبيق "فرق تسد" https://t.co/Tbi5F8qwJW pic.twitter.com/9iLH6rKfDW — زمان الوصل (@zamanalwsl) April 7, 2020

«Различные этнические и религиозные группы, как и террористические организации, занимаются провокациями и ведут информационную войну, преследуя реализацию своих интересов, которые расходятся с позицией официального правительства. И российское военное командование учитывает это, чтобы наводить порядок», — разъясняет события собеседник ФАН.

Пресечь дальнейшую эскалацию конфликта и остановить дискредитационную кампанию удалось российскому ЦПВС, который провел 7 апреля совместную встречу с шейхами друзов, опровергнув слухи. В итоге стороны договорились забыть обоюдные претензии и закрепить мирные соглашения.