Вирусолог оценил запущенный Галустяном челлендж о бритье бороды из-за коронавируса

Москва, 8 апреля. Вирусолог Анатолий Альтштейн отреагировал на запущенный шоуменом Михаилом Галустяном челлендж о бритье бороды, чтобы не заразиться коронавирусом.

Бывший участник команды КВН «Утомленные солнцем» запустил челлендж «Меняйся дома». Он опубликовал в соцсетях фото без бороды. По мнению Галустяна, в растительности на лице могут оседать вирусы.

Призыв комика поддержали хоккеист Александр Овечкин и композитор Игорь Николаев. Эксперт Анатолий Альтштейн напомнил, что исследований о влиянии бороды на заболеваемость коронавирусом среди мужчин пока нет.

При этом он не исключил, что вирус может задержаться на волосяном покрове.

«Человек может промыть бороду с мылом, и ничего там не останется. Я не вижу обязательной рекомендации людям сбривать бороду», — сказал вирусолог, его слова передает «Пятый канал».

Все зависит от гигиены человека. И если он ценит свою бороду, то лучше ее оставить, заключил врач.

Напомним, что в российском бомонде многие исполнители стали беспокоиться о своем здоровье в связи с коронавирусом. В инфекционной больнице в Коммунарке лечился Лев Лещенко. Певица Надежда Бабкина тоже попала в больницу.

Композитор Аркадий Укупник пожаловался, что от него стали «шарахаться на улице» после контакта с Лещенко. Спокойствие по-прежнему сохраняет певец Александр Буйнов, который встречался с Бабкиной до ее госпитализации.