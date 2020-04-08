Эпидемия коронавируса ударила по российским цыганам

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Москва, 8 апреля. Правила самоизоляции распространяются на российских цыган в той же мере, как и на всех остальных, в отличие от Болгарии, где за цыганскими общинами внимательно следят и проверяют документы.

Однако из-за эпидемии коронавируса многие из них остались без работы, рассказала президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер.

«Те, кто живет компактно, каждый день ходят и делают какую-то работу. Собирают металлолом, еще что-то. А сейчас никто не выходит, нет подушек безопасности. Так что очень многие уже на грани: еще немножко, и будет нечего есть», — рассказала она порталу iReactor.

Деметер отметила, что заработок у цыган тесно связан с социумом. Для них — чем больше людей будет вокруг, тем лучше. Теперь же все сидят по домам из-за коронавируса, поэтому цыганам приходится тяжело. При этом сами они, по словам собеседницы iReactor, придерживаются общих правил борьбы с коронавирусом.

В то же время этнограф Константин Куксин считает, что культурные традиции цыган все же могут подтолкнуть их к нарушению карантина. По его словам, у этого народа очень сильное деление на своих и чужих. У цыган не принято воровать или обманывать внутри общины, однако чужие или, как их еще называют, «гадже» — это другое дело. Цыгане считают, что гадже нечестно с ними поступают, что дает им право игнорировать «чужие» правила.

С другой стороны, цыгане живут обособлено, поэтому меньше других подвержены заразе. А отсутствие работы на улицах и социальных связей заставит их изолироваться еще сильнее, полагает доцент кафедры антропологии МГУ им. М.В. Ломоносова Станислав Дробышевский.